واشنطن توجه ضربة موجعة للبوليساريو ولأعداء الوحدة الترابية وتؤكد أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء جدي وذو مصداقية وواقعي'' ﻿

جددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ''جدي وذو مصداقية وواقعي''، وذلك في رد فعل من وزارة الخارجية الأمريكية توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء

''شوف تيفي''+''و م ع''

جددت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء ''جدي وذو مصداقية وواقعي''، وذلك في رد فعل من وزارة الخارجية الأمريكية توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء في واشنطن.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية ''إننا نؤكد على أن مقترح الحكم الذاتي جدي وذو مصداقية وواقعي، ويمثل مقاربة جريئة لإيجاد تسوية نهائية لقضية الصحراء''، مشيرة إلى أن مقترح الحكم الذاتي ''كفيل بتلبية انتظارات الساكنة وتمكينها من تدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة''.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، تباحث أمس الثلاثاء في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي بالنيابة، جون سوليفان.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، في بيان، أن ''سوليفان تقدم بالشكر للسيد بوريطة وللشعب المغربي على الصداقة والشراكة المتينة مع الولايات المتحدة بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك الحرب العالمية ضد داعش''.

وأوضحت المتحدثة أن المسؤولين بحثا خلال هذا اللقاء ''العلاقات الثنائية المغربية الأمريكية العميقة، وكذا القضايا الإقليمية، بما في ذلك الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلم الإقليمي''.

وخلص البيان إلى أن ''الولايات المتحدة أعربت أيضا عن دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وسلمي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء''.