عاجل..الملك محمد السادس في الرسالة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة: ''الجزائر هي التي تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبورليساريو'' ﻿

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن الملك محمد السادس، ذكر في مباحثاته مع الأمين العام بأن النزاع الإقليمي الذي امتد لأزيد من 40 عاما ، ''تتحمل فيه الجزائر مسؤولية صارخة، إن

''شوف تيفي''



كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن الملك محمد السادس، ذكر في مباحثاته مع الأمين العام بأن النزاع الإقليمي الذي امتد لأزيد من 40 عاما ، ''تتحمل فيه الجزائر مسؤولية صارخة، إن الجزائر هي التي تمول، والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبورليساريو''.

وسجل الوزير بوريطة أنه انطلاقا من ذلك، '' طالب المغرب ، ويطالب دوما بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل الجزائر المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل، وأن بإمكان الجزائر أن تلعب دورا على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي''.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، سلم يومه الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، رسالة خطية من الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقال بوريطة في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع الامين العام '' بتعليمات ملكية سامية، ''قمت بتسليم رسالة خطية من الملك الى انطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، حول التطورات الخطيرة للغاية التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية''، مضيفا أن الملك تباحث أيضا مع غوتيريس خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي، أو أن لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات''، مشيرا الى أن الملك ''حرص على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها، عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة''.