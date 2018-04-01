عاجل..هذا مصير ذئب بشري ملقب بـ ''خنيزة'' غتاصب طفل عندو 3 سنوات من الدبر بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الدائرة الأمنية الثامنة بدرب الكبير بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، تمكنوا قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، من إيقاف شخص ''بيدوفيل'' تورط في اغتصاب طفل يبلغ من العمر 3

''سوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن عناصر الدائرة الأمنية الثامنة بدرب الكبير بالمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، تمكنوا قبل قليل من مساء يومه الأربعاء، من إيقاف شخص ''بيدوفيل'' تورط في اغتصاب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمدمن مخدرات ملقب بـ ''خنيزة''، تقدمت أسرة بشكاية في حقه، اتهمته باغتصاب طفلها البالغ من العمر 3 سنوات من الدبر ما تسبب له في نزيف.

وأضاف ذات المصدر أن الموقوف، تورط كذلك قبل يومين في الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تحقق معه في هذه اللحظات قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.