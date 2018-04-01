من قلب القاهرة تأكيد ودعم لمغربية الصحراء ﻿

جدد عبد العال رئيس مجلس النواب المصري خلال مباحثاته، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بمقر البرلمان المصري بالقاهرة بمناسبة انطلاق فعاليات المؤتمر27 للاتحاد البرلماني العربي

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جدد عبد العال رئيس مجلس النواب المصري خلال مباحثاته، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بمقر البرلمان المصري بالقاهرة بمناسبة انطلاق فعاليات المؤتمر27 للاتحاد البرلماني العربي تأكيده على موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب مبرزا أن"دعم مصر واضح ولا لبس فيه لقضية الوحدة الترابية المغربية، ومواقفها كانت دائمة ثابتة، في سبيل دعم المملكة في الحفاظ على وحدة كامل أراضيها".

مؤكدا أن الوحدة الترابية للدول العربية، ومن ضمنها الوحدة الترابية للمغرب، "خط أحمر بالنسبة لمصر"، مشيدا بتأييد المملكة المغربية لثورة 30 يونيو ودعمها لخيارات الشعب المصري.

معربا بالمناسبة عن إعجابه ب"النهضة الحداثية" التي ينهجها المغرب بقيادة الملك محمد السادس وخاصة ما يتصل بتطوير البنيات التحتية وتحديث التجهيزات الأساسية.

وفي هذا الإطار أشاد الحبيب المالكي خلال هذا اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب ومصر، والتي تستند على "عمق تاريخي ضارب في القدم".

مشددا على ضرورة و أهمية تطوير مجالات التعاون الثنائي، معتبرا أن المغرب ومصر تحذوهما إرادة مشتركة للارتقاء بشراكتهما في كافة المجالات.