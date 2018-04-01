برشلونة يستغل أخطاء روما ويحرز فوزا مهما بالكامب نو ﻿

تمكن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوز مهم أمام ضيفه أسي روما الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد برسم ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية على أرضية ملعب كامب نو.

شوف سبور

تمكن فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوز مهم أمام ضيفه أسي روما الإيطالي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد برسم ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية على أرضية ملعب كامب نو.

وخلق فريق برشلونة ضغطا كبيرا على ضيفه الإيطالي عن طريق تمريراته القصيرة واندفاعه الهجومي ليدفع خصمه لارتكاب مجموعة من الأخطاء من بينها تسجيل كل من دانييلي دي روسي وكوستاس مالوناس لاعبا فريق روما هدفين ضد مرماهما في كل من الدقيقة 38 و 55.

وخلال الدقيقة 59 تمكن المدافع جيرارد بيكيه من إحراز الهدف الثالث ليتمكن اللاعب ادين تجيكو من تقليص الفارق لصالح فريق روما في حدود الدقيقة 80 قبل أن يحرز لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 87.