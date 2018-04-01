نائب بالكونغرس الأمريكي يعرب عن تقدير بلاده لدور المغرب في محاربة الإرهاب والتطرف في عدة مناطق بالعالم ﻿

أعرب النائب عن الحزب الجمهوري ورئيس الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، اليوم الأربعاء بالرباط، عن تقدير بلاده لدور المغرب في محاربة الإرهاب والتطرف في عدة مناطق من العالم.

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعرب النائب عن الحزب الجمهوري ورئيس الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، اليوم الأربعاء بالرباط، عن تقدير بلاده لدور المغرب في محاربة الإرهاب والتطرف في عدة مناطق من العالم.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المسؤول الأمريكي، الذي يقود وفدا من الكونغرس الأمريكي، أكد هذا الموقف خلال محادثات أجراها مع نائب رئيس مجلس النواب، رشيد العبدي، مذكرا بأن علاقات البلدين التاريخية والجيدة تمتد لعدة قرون، خاصة وأن المغرب كان من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777.

من جهته، أشاد العبدي، خلال هذا اللقاء الذي حضرته القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، داعيا إلى تمتينها أكثر في جميع المجالات، وفي المجال البرلماني على الخصوص.

وبعدما سجل أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يقتسمان قيم السلم والأمن والديمقراطية ذاتها، ذكر العبدي باتفاقية التبادل الحر التي تجمعهما، داعيا إلى تطوير المبادلات التجارية والرفع من الاستثمارات الأمريكية بالمملكة، ومشيرا إلى أن المغرب يمثل بوابة للسوق الإفريقية، وأنه بلد منفتح تربطه شراكات متنوعة مع عدد من دول العالم.

كما استعرض بالمناسبة، يضيف البلاغ، آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، مسجلا الخروقات الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ومشددا على أن قضية الوحدة الترابية للمملكة هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي بكل أطيافه.

وشكل اللقاء مناسبة تبادل فيها نائب رئيس مجلس النواب مع أعضاء وفد الكونغرس الأمريكي وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي والتجاري والفلاحي والطاقي، كما تناول الطرفان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.