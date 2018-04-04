صادم وبالصور.شوفو شنو كتاكلو: العثور على كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة ومادة الصوديوم داخل مرحاض بمراكش ﻿

دقت العملية الأخيرة التي نفذتها المصالح الولائية بمراكش، ناقوس خطر اللحوم الفاسدة، التي يستهلكها عدد من المراكشيين وزوار المدينة الحمراء.

''شوف تيفي''

دقت العملية الأخيرة التي نفذتها المصالح الولائية بمراكش، ناقوس خطر اللحوم الفاسدة، التي يستهلكها عدد من المراكشيين وزوار المدينة الحمراء.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن لجنة داهمت معملا سريا، مساء أمس الثلاثاء، وتمكنت من حجز 36.8 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة التي تستعمل في إعداد الكفتة والنقانق.

وأفادت مصادر المساء أن معلومات توصلت بها المصالح الولائية بالمدينة الحمراء، قادت المسؤولين إلى ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، بعد مداهمتهم معملا سريا بحي إيزيكي التابع لمقاطعة المنارة مراكش.

وإضافة إلى اللحوم الفاسدة، تمكنت اللجنة من حجز 8 كيلوغرامات من نترات الصوديوم وآلات لفرم اللحم، وآلة لملء النقانق وميزان ومنشار كهربائيين لقطع اللحم.

ومن المشاهد الصادمة التي وقفت عليها المصالح المذكورة، إدخال المرحاض ضمن المرافق التي تصنع فيها النقانق التي يتم توزيعها على أصحاب المحلات وباعة المأكولات الخفيفة على الرصيف.