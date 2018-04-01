رئيس الحكومة سعد الدين العثماني... لدينا دلائل على انتهاكات البوليساريو ﻿

''معركتنا مربوحة'' يؤكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهو يشدد على أن ''رد الفعل المغربي القوي خلق الارتباك في صفوف الانفصاليين، الذين أضحوا يقولون الكلام ونقيضه''.

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"معركتنا مربوحة" يؤكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وهو يشدد على أن "رد الفعل المغربي القوي خلق الارتباك في صفوف الانفصاليين، الذين أضحوا يقولون الكلام ونقيضه".

بهذا رد العثماني يومه الأربعاء 4 أبريل 2018 في تصريح للصحافة المغربية، على نفي الناطق الرسمي لهيئة الأمم المتحدة، ستيفان ديجاريك، وجود تحركات عسكرية للانفصاليين بالمنطقة العازلة. وزاد العثماني موضحا "هناك انتهاكات حقيقية والمغرب سيقدم الدلائل على هذه التحركات في الوقت اللازم ".

وفي نفس السياق واصل رئيس الحكومة رده حسب ما أوردته صحيفة الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الخميس 5 أبريل "نحن على تواصل مستمر مع الأمم المتحدة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي[ناصر بوريطة] يوجد الآن بواشنطن وسيحل بعد ذلك بنيويورك كما أن ممثل المغرب الدائم بالأمم المتحدة [عمر هلال] يتوفر على جميع التفاصيل والإدارة المغربية مسلحة هي الأخرى بجميع التفاصيل ".

واسترسل بلهجة لا تخلو من الشدة " هذه أرض مغربية ولا يُمكن لأي شيء كان أو أحد أن يتحرك فوقها دون إذن مغربي". وفي ذات التصريح نفى العثماني أن يكون هناك تشكيك في الرواية المغربية بشأن التحركات الانفصالية بالمنطقة العازلة "ليس هناك تشكيك في الرواية المغربية علما أن المينورسو لا تضبط كافة التراب المعني باختصاصاتها".

كما أوضح أنه "لدينا إعلانات رسمية للانفصاليين يروجون من خلالها لرغبتهم في إقامة إدارة دفاع بالبئر لحلو ومقر للرئاسة بتيفاريتي. كما أن الإعلام الانفصالي يُطبل لهذا الأمر ويدعي وجود أراضي محررة يعتزم الاستقرار بها".