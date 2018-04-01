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خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 19:15 خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن شخصا ينحدر من جماعة الركادة،أقــدم صباح اليوم على شرملة سائح أجنبي، و عرضه للعنف بإستعمال السلاح الأبيض بغرض سرقته، وذلك أثناء قيامه بجولة سياحية بمنطقة ''أكلو''

أكادير:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن شخصا ينحدر من جماعة الركادة،أقــدم صباح اليوم على شرملة سائح أجنبي، و عرضه للعنف بإستعمال السلاح الأبيض بغرض سرقته، وذلك أثناء قيامه بجولة سياحية بمنطقة "أكلو" ضواحي مدينة تيزنيت.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالسائح ذو الجنسية السويدية تفاجأ بشخص يحمل سلاحا أبيض يهاجمه أثناء محاولته النزول من سيارته (caravan) بمنطقة "أكلو"، وذلك بهدف إرغامه على الإستسلام لسرقة ما بحوزته بكل أريحية.

وأضافت ذات المصادر، أن مقاومة الضحية تسببت له في جروح ورضوض متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه، فيما تدخلت مصالح الدرك الملكي القريبة من مكان الحادث، أثناء سماعها لصراخ وإستغاثة السائح، وقامت بتوقيف الجاني،وأحيل على سرية الدرك بأكلو من أجل تعميق البحث معه حول الحادث، في إنتظار تقديمه أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت.

ومن جانب آخر، جرى نقل الضحية المصاب صوب المستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت لإخضاعه للعلاج.

 

‫شوف تيفي

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