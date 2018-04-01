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الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 19:02 الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء | بوليتيك
الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء
شدد الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء في تقريره حول الصحراء المقدم إلى مجلس الأمن، على مسؤولية الجزائر عن إطالة أمد هذا النزاع، داعيا هذه الأخيرة إلى ''تقديم مساهمات مهمة في العملية

"شوف تيفي"

شدد الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء في تقريره حول الصحراء المقدم إلى مجلس الأمن، على مسؤولية الجزائر عن إطالة أمد هذا النزاع، داعيا هذه الأخيرة إلى "تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية".

وأوصى الأمين العام، مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة المينورسو، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019 داعيا الجزائر إلى"تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية" وتعزيز انخراطها في عملية التفاوض.

وأشار غوتيريس إلى أنه في زمن "الاعتماد المتبادل" على مستوى العالم ، فإن "العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي".

وبعدما ذكر الأمين العام ،في هذا الإطار بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل "إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة"، حث الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد "وفق هذه الروح الجديدة وهذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن".

كما أكد التقرير مرة أخرى، على الإشراف الحصري للأمم المتحدة على المسلسل الذي من شأنه الإفضاء الى حل دائم، وسياسي، ومقبول من الأطراف.

وأوضح الأمين العام في الفقرة 26 من التقرير، أنه خلال المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء مع المسؤولين في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، " أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي، وأقروا بالدور القيادي للأمم المتحدة في المسلسل".

ومن المؤكد أن التقرير يقبر بشكل نهائي المخططات السابقة، البالية والغير قابلة للتطبيق، بتأكيده على هدف المسلسل السياسي المتمثل في االتوصل إلى " حل سياسي على أساس التوجيهات المتضمنة في قرارت مجلس الأمن" منذ 2007.

وفي هذا الصدد، يعد التقرير تأكيدا للواقعية وروح التوافق كمعيار للحل السياسي.

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