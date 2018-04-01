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رونالدو يمر من موقف رائع لأول مرة في حياته من طرف جمهور جوفونتوس

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 18:51 رونالدو يمر من موقف رائع لأول مرة في حياته من طرف جمهور جوفونتوس | سبور
رونالدو يمر من موقف رائع لأول مرة في حياته من طرف جمهور جوفونتوس
عبر كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، عن إعجابه بجمهور فريق جوفونتوس الإيطالي بعد ردة فعله حول تسديدته الخلفية والتي كانت سببا في تحقيق الفوز على فريقهم خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال

''شوف سبور''

عبر كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، عن إعجابه بجمهور فريق جوفونتوس الإيطالي بعد ردة فعله حول تسديدته الخلفية والتي كانت سببا في تحقيق الفوز على فريقهم خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي جرت يوم أمس الثلاثاء.

وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي '' تويتر'' قائلا : ''هذه هي المرة الأولى في حياتي التي يصفق لي فيها الفريق الخصم''، معبرا عن إعجبائه بالطريقة التي تفاعلت بها جماهير فريق جوفونتوس في الوقت الذي كان يتلقى الانتقادات من طرف جمهوره الملكي بسبب تدني مستواه خلال المباريات السابقة برسم منافسات الدوري الإسباني.

وسجل رونالدو واحدا من أروع أهدافه بضربة مقص رائعة لم تترك الفرصة للحارس العملاق بوفون كما نشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على تويتر ''ياله من هدف!!''.

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شوف سبور المغرب رونالدو ريال مدريد جوفونتوس

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