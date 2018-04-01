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حصري..المغرب مستعد لجميع الخيارات ومن بينها ''خيار الحرب'' للرد على الاستفزازات الخطيرة لـ ''البوليساريو''

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 18:48 حصري..المغرب مستعد لجميع الخيارات ومن بينها خيار الحرب للرد على الاستفزازات الخطيرة لـ البوليساريو | بوليتيك
حصري..المغرب مستعد لجميع الخيارات ومن بينها ''خيار الحرب'' للرد على الاستفزازات الخطيرة لـ ''البوليساريو''
أكد إدريس لكريني الباحث والأستاذ في العلاقات الدولية، أن المغرب مستعد لجميع الخيارات ومن بينها ''خيار الحرب'' للرد على الاستفزازات الخطيرة لـ ''البوليساريو''، الذي يعتبر كيانا وهميا يحاول افتعال

''شوف تيفي''

أكد إدريس لكريني الباحث والأستاذ في العلاقات الدولية، أن المغرب مستعد لجميع الخيارات ومن بينها ''خيار الحرب'' للرد على الاستفزازات الخطيرة لـ ''البوليساريو''، الذي يعتبر كيانا وهميا يحاول افتعال أزمات وخلق اضطرابات بالمنطقة.

وأوضح لكريني في اتصال له مع ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، أن العالم بأسره يعي حجم الإشكالات التي من شأنها أن تطرح مع هذه السلوكات والاستفزازات التي تقوم بها ''البوليساريو'' على مستوى تشجيع الحركات الإرهابية للتموقع بالمنطقة وتشجيع التهريب والمس بالسلم والأمن الدوليين بشكل عام، مشيرا إلى أن المغرب يعبر اليوم في مواجهته لهذه الاستفزازات عن استعداده للخيار العسكري، ويبرز ويوضح للعالم الكلفة الخطيرة التي يمكن أن تنشأ نتيجة وقوع مواجهة عسكرية بالمنطقة لأن الرابح الأكبر لن تكون هي ''البوليساريو'' أو الجزائر أوغيرها وإنما الحركات المتطرفة الإرهابية التي ستسعى إلى التموقع في هذه المنطقة بصورة لن تمس فقط بمصالح المغرب أو بمصالح الدول المجاورة بل بمصالح العالم والأمن والسلم الدوليين في منطقة استراتيجية.

وأبرز لكريني أن السلوكات التي تقوم بها ''البوليساريو'' هي مستفزة وخطيرة بكل المقاييس، لأن الأمر يشكل مسا بسيادة المغرب وبمقتضيات القانون الدولي المرتبطة باحترام سيادة الدول وبمبدأ عدم التدخل، إضافة إلى أن الأمر فيه مس بمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الوحيدة المعنية بتدبير هذا الملف.

وأكد الباحث أن المغرب ومنذ إطلاق اتفاق وقف إطلاق النار في بداية التسعينيات من القرن الماضي، عبر بصورة واضحة عن جديته وعن رغبته في طي هذا الملف عبر التأكيد على الحل الواقعي والسلمي وطرح مبادرة الحكم الذاتي، لكن الطرف الآخر في المقابل وكلما اقترب مجلس الأمن من إصدار قراره السنوي ، زادت مناوراته ومحاولات اختلاق أزمات للتشويش على المسار العادي للقضية كما تقاربه الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن البوليساريو، قامت بطرح ذريعة توضيح مصالح المينورسو، وطرح مشكل استغلال الثروات الطبيعية والآن هناك محاولات لتغيير الواقع وخرق اتفاقية إطلاق النار وتجاوز الضوابط التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا السياق.

وكشف لكريني أن توجهات البوليساريو، تصطدم بيقظة المغرب ومرافعته ومواجهته الصارمة لها، وأيضا من قبل مجلس الأمن الذي يحرص على أن يعيد الأمور إلى نصابها عبر التأكيد على محورية الأمم المتحدة في التعاطي مع الملف وأيضا عبر التأكيد على ضرورة انخراط القوى الإقليمية بحسن نية على مستوى توفير الأجواء السليمة لحل هذا النزاع، بالإضافة إلى التذكير بالجهود السلمية التي سيقوم بها المغرب.

‫شوف تيفي

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