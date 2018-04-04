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نجم الكرة الإنجليزية يفارق الحياة

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 17:06 نجم الكرة الإنجليزية يفارق الحياة | سبور
نجم الكرة الإنجليزية يفارق الحياة
رحل راي ويلكينز، قائد منتخب إنجلترا السابق، اليوم الأربعاء، إلى دار البقاء، في أحد مستشفيات لندن، عقب تعرضه لأزمة قلبية.

" شوف سبور"

رحل راي ويلكينز، قائد منتخب إنجلترا السابق، اليوم الأربعاء، إلى دار البقاء، في أحد مستشفيات لندن، عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وسبق للقائد السابق للمنتخب الإنجليزي، أن تعرض لأزمة قلبية يوم السبت الماضي، وأدخل إلى مستشفى "سانت جورج"، حيث وضعه الأطباء في غيبوبة صناعية.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، في بيان لها عبر "تويتر": "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة راي ويلكينز لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق عن عمر 61 عاما. نتقدم بأحر التعازي لكل أعضاء الرابطة وأفراد أسرته وجميع أصدقائه".

ومعلوم أن ويلكينز قد شارك في 84 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، بين عامي 1976 و1986، كما لعب أكثر من 150 مباراة في كل من تشلسي ومانشستر يونايتد وكوينز بارك رينجرز، ولعب أيضا لفترات قصيرة مع ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وخلال مسيرته التدريبية التي امتدت على مدار 20 سنة ، تولى تدريب كوينز بارك رينجرز وفولهام والمنتخب الأردني، كما عمل مساعدا في تشلسي فترتين منفصلتين.

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