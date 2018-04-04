 فضيحة تهز الواتساب بالمغرب..دارت فيديو وهي عريانة وعطاتو لصاحبها والفيديو نتاشر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : ساديو ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول في مرمى مانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح | بووز

فيديو : ساديو ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول في مرمى مانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح

شاهد بالفيديو الهدف الأول لبرشلونة في مرمى روما | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لبرشلونة في مرمى روما

خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه

شاهد بالفيديو هدف ثاني صاروخي لليفربول أمام المان سيتي | بووز

شاهد بالفيديو هدف ثاني صاروخي لليفربول أمام المان سيتي

فيديو : الفرعون محمد صلاح يفتتح التسجيل و يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام المان سيتي | بووز

فيديو : الفرعون محمد صلاح يفتتح التسجيل و يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام المان سيتي

تفاصيل جديدة بخصوص تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية بالراشيدية | بوليتيك

تفاصيل جديدة بخصوص تحطم مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية بالراشيدية

فيديو جد خطير..معركة في لوطوروت بين مكناس وفاس والقضية فيها البنات | مجتمع

فيديو جد خطير..معركة في لوطوروت بين مكناس وفاس والقضية فيها البنات

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء | بوليتيك

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوجه ضربة موجعة للبوليساريو | بوليتيك

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يوجه ضربة موجعة للبوليساريو

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

فضيحة تهز الواتساب بالمغرب..دارت فيديو وهي عريانة وعطاتو لصاحبها والفيديو نتاشر

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 17:14 فضيحة تهز الواتساب بالمغرب..دارت فيديو وهي عريانة وعطاتو لصاحبها والفيديو نتاشر | حوادث و حقوق
فضيحة تهز الواتساب بالمغرب..دارت فيديو وهي عريانة وعطاتو لصاحبها والفيديو نتاشر
تفاجأ مستخدمو ''واتساب'' بالمغرب، يومه الأربعاء، بانتشار فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة عارية وسط غرفة وهي عارية، تقوم بحركات جنسية مثيرة.

"شوف تيفي"

تفاجأ مستخدمو "واتساب" بالمغرب، يومه الأربعاء، بانتشار فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة عارية وسط غرفة وهي عارية، تقوم بحركات جنسية مثيرة.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين و40 ثانية الشابة وهي تصور نفسها بواسطة عدسة هاتفها النقال، وتوجه كلامها لعشيقها الذي على ما يبدو أرسلت له الفيديو حتى يشاهده.

وتفاعل العديد من المغاربة مع هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، حيث عبر الجميع عن صدمتهم من الطريقة التي صورت بها الشابة العارية الفيديو واستخدامها لعبارات جنسية، بينما طالب آخرون بإيقاف عشيقها الذي من المحتمل أن يكون وراء تسريب الفيديو وانتشاره بتطبيق "واتساب".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي واتساب غرفة العشيقة الفيديو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه

احتراق سيارة من نوع داسيا على مستوى الطريق السيار بالقرب من غابة بوسكورة | حوادث و حقوق

احتراق سيارة من نوع داسيا على مستوى الطريق السيار بالقرب من غابة بوسكورة

هذا مصير شخص تورط في اغتصاب عاملة بالدعارة بالجديدة | حوادث و حقوق

هذا مصير شخص تورط في اغتصاب عاملة بالدعارة بالجديدة

عاجل.. طفلة عندها 14 عاما خطفوها وغتاصبوها وفتضو ليها البكارة ضواحي القنيطرة+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل.. طفلة عندها 14 عاما خطفوها وغتاصبوها وفتضو ليها البكارة ضواحي القنيطرة+تفاصيل جد مؤلمة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في أول خروج إعلامي مـــن قلب منزله..الفنان الشوبي يرد بكل حسرة على التصريح المثير الذي نُسب إليه..حاشا واش يكون إنسان عاقل و يوصف سيدنا آدم بالمسخوط | بــووز
منذ 2 ساعات

في أول خروج إعلامي مـــن قلب منزله..الفنان الشوبي يرد بكل حسرة على التصريح المثير الذي نُسب إليه..حاشا واش يكون إنسان عاقل و يوصف سيدنا آدم بالمسخوط

رئيس فريق النادي المكناسي يُفجرها..كيحاربوني فالفريق والكوديم غادي تموت لهذه الأسباب | خارج البلاطو

رئيس فريق النادي المكناسي يُفجرها..كيحاربوني فالفريق والكوديم غادي تموت لهذه الأسباب

رئيس فريق النادي المكناسي يُفجرها..كيحاربوني فالفريق والكوديم غادي تموت لهذه الأسباب | خارج البلاطو

رئيس فريق النادي المكناسي يُفجرها..كيحاربوني فالفريق والكوديم غادي تموت لهذه الأسباب

حــادثة مثيرة من قلب منطقة بنحمد..بكاء أب ضربو ليه ولدو بعتلة لراسو و دخل فغيبوبة شهرين..كيهددونا يضربونا بحال البرلماني مرداس بالسلاح | بــووز

حــادثة مثيرة من قلب منطقة بنحمد..بكاء أب ضربو ليه ولدو ''بعتلة'' لراسو و دخل فغيبوبة شهرين..كيهددونا يضربونا بحال البرلماني مرداس بالسلاح

﻿

آخر المستجدات

فيديو : ساديو ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول في مرمى مانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح | بووز
منذ 8 دقائق

فيديو : ساديو ماني يسجل الهدف الثالث لليفربول في مرمى مانشستر سيتي بعد تمريرة رائعة لمحمد صلاح

شاهد بالفيديو الهدف الأول لبرشلونة في مرمى روما | بووز

شاهد بالفيديو الهدف الأول لبرشلونة في مرمى روما

خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطــير..الاعتداء على سائح سويدي بتيزنيت وهاشنو وقع ليه

شاهد بالفيديو هدف ثاني صاروخي لليفربول أمام المان سيتي | بووز

شاهد بالفيديو هدف ثاني صاروخي لليفربول أمام المان سيتي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.