فضيحة تهز الواتساب بالمغرب..دارت فيديو وهي عريانة وعطاتو لصاحبها والفيديو نتاشر ﻿

تفاجأ مستخدمو ''واتساب'' بالمغرب، يومه الأربعاء، بانتشار فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة عارية وسط غرفة وهي عارية، تقوم بحركات جنسية مثيرة.

"شوف تيفي"

تفاجأ مستخدمو "واتساب" بالمغرب، يومه الأربعاء، بانتشار فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة عارية وسط غرفة وهي عارية، تقوم بحركات جنسية مثيرة.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين و40 ثانية الشابة وهي تصور نفسها بواسطة عدسة هاتفها النقال، وتوجه كلامها لعشيقها الذي على ما يبدو أرسلت له الفيديو حتى يشاهده.

وتفاعل العديد من المغاربة مع هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، حيث عبر الجميع عن صدمتهم من الطريقة التي صورت بها الشابة العارية الفيديو واستخدامها لعبارات جنسية، بينما طالب آخرون بإيقاف عشيقها الذي من المحتمل أن يكون وراء تسريب الفيديو وانتشاره بتطبيق "واتساب".