 خاص..من قلب الجامعة الملكية لكرة القدم..هذه حقيقة رد الفيفا على رسالة فوزي لقجع بخصوص مونديال 2026 ﻿
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خاص..من قلب الجامعة الملكية لكرة القدم..هذه حقيقة رد الفيفا على رسالة فوزي لقجع بخصوص مونديال 2026

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 16:28 خاص..من قلب الجامعة الملكية لكرة القدم..هذه حقيقة رد الفيفا على رسالة فوزي لقجع بخصوص مونديال 2026 | سبور
خاص..من قلب الجامعة الملكية لكرة القدم..هذه حقيقة رد الفيفا على رسالة فوزي لقجع بخصوص مونديال 2026
كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، يومه الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يرد بعد على رسالة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص انتقاده للنظام الذي يعتمده لتنقيط المعايير

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف مصدر مطلع لشوف تيفي، يومه الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، لم يرد بعد على رسالة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص انتقاده للنظام الذي يعتمده لتنقيط المعايير التقنية التي سيتم على أساسها تقييم ملفات الترشيح لاحتضان منافسات كأس العالم 2026.

وقال ذات المصدر، في تصريح مقتضب لـ " شوف سبور"، إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم تتوصل بأية مراسلة رسمية من الاتحاد الدولي يؤكد من خلالها عدم تغيير متطلبات الإقامة والمسافة الفاصلة بين المطارات والمدن المستضيفة للمونديال، مشيرا إلى أن ما تم تداوله مجرد تصريحات لبعض المسؤولين عن التواصل لدى الجامعة الدولية.

جدير بالذكر، أن فوزي لقجع قد راسل الاتحاد الدولي معترضا بشكل صارم على إبقاء نظام التنقيط على وضعه الحالي معتبرا أن المعايير غير متساوية مع المنافس للملف الثلاتي والذي يضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

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