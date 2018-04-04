طريف وبالصورة.. أشهر حكم مغربي يغيض مشجعي فريق برشلونة ﻿

عبر رضوان جيد الحكم الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن انتمائه وحبه لفريق ريال مدريد لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، معلنا عن إعجابه بالهدف العالمي الذي سجله نجم الملكي على شباك فريق

" شوف سبور" : رشيد محمودي

عبر رضوان جيد الحكم الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن انتمائه وحبه لفريق ريال مدريد لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، معلنا عن إعجابه بالهدف العالمي الذي سجله نجم الملكي على شباك فريق جوفونتوس الإيطالي برسم منافسات عصبة الأبطال الأوروبية.

ونشر جيد الذي يعتبر واحدا من أشهر الحكام المغاربة، والمتخصص في المهمات الصعبة بقيادته لأقوى المباريات الوطنية، صورته وبيده كأس يحمل شعار فريق الريال الملكي مرفوقة بتدوينة يغيض بها الجماهير البرشلونية :" فخاطر العديان اللي غبرو عليا البارح و تقطع ليهم الحس".

هذا وقد انتهت المباراة المثيرة بتألق كريستيانو رونالدو بتسجيله لهدفين وتمريرة حاسمة للمدافع مارسيلو لينتهي اللقاء بتفوق الفريق الملكي بثلاثة أهداف دون رد.