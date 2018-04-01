الداودي تتعرض للاعتداء والسرقة بواسطة السلاح الأبيض ﻿

تعرضت الفيسبوكية المثيرة للجدل سميرة الداودي في الساعات الأولى من فجر يوم أمس الثلاثاء للسرقة باستعمال السلاح الأبيض.

شوف تيفي:

تعرضت الفيسبوكية المثيرة للجدل سميرة الداودي في الساعات الأولى من فجر يوم أمس الثلاثاء للسرقة باستعمال السلاح الأبيض.

وكشفت سميرة الداودي في اتصال هاتفي مع قناة شوف تيفي أنها تعرضت للاعتداء والسرقة بواسطة استعمال السلاح الأبيض من طرف شخصين بمنطقة "إفريقيا" التابعة لمنطقة "ابن امسيك" حيث كانت متوقفة بسيارتها رفقة بعض أصدقائها لتتفاجأ بشخصين يحاصرانها هي وأصدقائها ويسلبانهم هواتفهم ومشغولات ذهبية كانت ترتديها ومبلغا ماليا يفوق خمسة آلاف درهم مضيفة أن أحد المشرملين ضربها بقبضة الخنجر على مستوى كتفها.

ويشار إلى أن الداودي استطاعت التعرف على أحد المجرمين عبر صورته التي عرضها عليها رجال الشرطة الذين حرروا محضرا بالواقعة.