مُسير سابق يفجرها في وجه الناصيري:''مشفتش بنجلون ومكوار فشركة الوداد'' ﻿

في أول خروج إعلامي له منذ مغادرته دفة التسيير داخل نادي الوداد الرياضي، انتقد حميد حسني ''طاسيلي'' المسير السابق بالوداد، الطريقة التي أنشأ بها الناصيري شركة لتسيير الفريق الأحمر.

شــــوف تيفي:

في أول خروج إعلامي له منذ مغادرته دفة التسيير داخل نادي الوداد الرياضي، انتقد حميد حسني ''طاسيلي'' المسير السابق بالوداد، الطريقة التي أنشأ بها الناصيري شركة لتسيير الفريق الأحمر.

وقال الطاسيلي في تدخل له على أمواج إحدى الإذاعات الخاصة، إن الطريقة التي أنشأ بها الناصيري الشركة يشوبها غموض كبيرا، مضيفا قوله:'' استغرب كيف ان الناصيري انشأ شركة ولم يعلن عنها في الجمع العام رغم أنه قام بكل الإجراءات قبل الجمع..''إضافة أن الأشخاص المساهمين بالنسبة لي لا مرجعية لهم يعني مشفناش ولد بنجلون ولا ولد مكوار وحتى الرؤساء السابقين غير موجودين في لائحة المساهمين رغم الناصيري سبق وأن وعد بمنحهم سهم لكل واحد منهم''.