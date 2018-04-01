لقجع يحسم في موعد الجمع العام الاستثنائي للرجاء ﻿

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن اجتماع محمد اوزال الرئيس السابق للقلعة الخضراء، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي أجري يوم أمس الثلاثاء،

" شوف سبور"

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن اجتماع محمد اوزال الرئيس السابق للقلعة الخضراء، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي أجري يوم أمس الثلاثاء، خلص بتحديد موعد جديد للجمع العام الاستثنائي للنسور.

وأفاد المصدر نفسه، أن لقجع أكد أن الجمع العام الاستثنائي للنسور سيجرى يوم الإثنين المقبل 9 من شهر أبريل الجاري، موضحا أن أوزال عقد بعد ذلك اجتماعات خاصة مع شخصيات وازنة للوقوف على الترتيبات القانونية والإجراءات المتعارف عليها لإنجاح الجمع العام بحضور كافة المنخرطين.

هذا وقد أعلنت إدارة الرجاء عن إجراء الجمع العام يوم 13 من شهر أبريل للمصادقة على مشروع تحويل الفريق إلى شركة رياضية دون الحديث عن انتخاب رئيس جديد خلفا لسعيد حسبان.