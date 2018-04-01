 مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. لمسة رائعة من المغربي حارث من تداريب شالكة اليوم | بووز

شاهد بالفيديو .. لمسة رائعة من المغربي حارث من تداريب شالكة اليوم

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحذر أئمة مساجد المضيق والفنيدق | مجتمع

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحذر أئمة مساجد المضيق والفنيدق

مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين | دولي

مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين

هذا مصير شخص تورط في اغتصاب عاملة بالدعارة بالجديدة | حوادث و حقوق

هذا مصير شخص تورط في اغتصاب عاملة بالدعارة بالجديدة

عاجل.. طفلة عندها 14 عاما خطفوها وغتاصبوها وفتضو ليها البكارة ضواحي القنيطرة+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل.. طفلة عندها 14 عاما خطفوها وغتاصبوها وفتضو ليها البكارة ضواحي القنيطرة+تفاصيل جد مؤلمة

بـــــرافو... شوف تيفي أول منبر إعلامي بالمغرب يحصل على درع يوتيوب الذهبي | صحافة

بـــــرافو... ''شوف تيفي'' أول منبر إعلامي بالمغرب يحصل على درع ''يوتيوب'' الذهبي

رائع وبالصور..شوفو التغيير الجديد في طاكسيات بالبيضاء | مجتمع

رائع وبالصور..شوفو التغيير الجديد في طاكسيات بالبيضاء

مشهد آخر من مسلسل الانتحارات المأساوية... طفل ينتحر شنقا بالقنيطرة والأسباب مجهولة | مجتمع

مشهد آخر من مسلسل الانتحارات المأساوية... طفل ينتحر شنقا بالقنيطرة والأسباب مجهولة

مثير وبالفيديو..ترامب للسعودية: لا بد أن تدفعوا لنا المال | دولي

مثير وبالفيديو..ترامب للسعودية: ''لا بد أن تدفعوا لنا المال''

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 13:59 مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين | دولي
مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين
اتهمت محامية الأسيرة عهد التميمي ضباطا إسرائيليين بالتحرش الجنسي بموكلتها خلال التحقيق معها مؤخراً.

''شوف تيفي''

اتهمت محامية الأسيرة عهد التميمي ضباطا إسرائيليين بالتحرش الجنسي بموكلتها خلال التحقيق معها مؤخراً.

وحسب ما كشف عنه موقع شبكة ''القدس الإخبارية''، أمس الثلاثاء، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن محامية الأسيرة التميمي وتدعى ''جافي لاسكي'' قدمت شكوى، لدى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ''أفيخاي مندلبيت''، أكدت تعرض موكلتها للتحرش والتهديد خلال فترة التحقيق، وهو ما تم توثيقه بالفيديو.

وأوضحت الشبكة الفلسطينية أن موقع ''ماكو'' التابع للتلفزيون الحكومي الإسرائيلي، قال نقلا عن المحامية، إن الطفلة الأسيرة عهد التميمي تعرضت لتحرش جسدي خلال إخضاعها للتحقيق، وقد أكدت المحامية أن الدقيقة 55 والدقيقة 38 من تسجيل الفيديو وثقت تحرش ضباط الاحتلال بعهد، بالاقتراب جسدياً منها لمسافة قريبة جدا، إضافة للجلوس أمامها بوضعيات جسدية تحمل إياحات جنسية مرفوضة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التحرش الجنسي عهد التميمي المحامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالفيديو..ترامب للسعودية: لا بد أن تدفعوا لنا المال | دولي

مثير وبالفيديو..ترامب للسعودية: ''لا بد أن تدفعوا لنا المال''

خطير..القرطاس في مقر يوتيوب..وهذه هي الحصيلة | دولي

خطير..القرطاس في مقر يوتيوب..وهذه هي الحصيلة

عــــاجل:هذه هي حصيلة الهجوم على مقر شركة يوتيوب العالمية بكاليفورنيا بعدما أطلقت امرأة النار و انتحرت | دولي

عــــاجل:هذه هي حصيلة الهجوم على مقر شركة يوتيوب العالمية بكاليفورنيا بعدما أطلقت امرأة النار و انتحرت

عــاجل:امرأة أطلقت النار في مقر يوتيوب بكاليفورنيا وانتحرت | دولي

عــاجل:امرأة أطلقت النار في مقر يوتيوب بكاليفورنيا وانتحرت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سائق طاكسي من وجدة يتعرض لاعتداء خطير..ركب معايا راجل و بنت وهاشنو دارو ليا منين جبدو عليا سيف كبير | خارج البلاطو
منذ 38 دقيقة

سائق طاكسي من وجدة يتعرض لاعتداء خطير..ركب معايا راجل و بنت وهاشنو دارو ليا منين جبدو عليا سيف كبير

بالفيديو..رئيس مجلس جهة الشرق يدعم تعاونيات فلاحية لتصبح مقاولات جماعية | خارج البلاطو

بالفيديو..رئيس مجلس جهة الشرق يدعم تعاونيات فلاحية لتصبح مقاولات جماعية

دانــــون تشرف على تنظيم النسخة الـ22 للبطولة المدرسية لكرة القدم بمراكش | مال و أعمال

''دانــــون'' تشرف على تنظيم النسخة الـ22 للبطولة المدرسية لكرة القدم بمراكش

بالفيديو..مومو تْصالح مع سائقي الطاكسيات وهاشنو قال ليهم منين ماجاوش عندو فالبرنامج | خارج البلاطو

بالفيديو..مومو تْصالح مع سائقي الطاكسيات وهاشنو قال ليهم منين ماجاوش عندو فالبرنامج

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. لمسة رائعة من المغربي حارث من تداريب شالكة اليوم | بووز
منذ 32 دقيقة

شاهد بالفيديو .. لمسة رائعة من المغربي حارث من تداريب شالكة اليوم

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحذر أئمة مساجد المضيق والفنيدق | مجتمع

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحذر أئمة مساجد المضيق والفنيدق

مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين | دولي

مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين

هذا مصير شخص تورط في اغتصاب عاملة بالدعارة بالجديدة | حوادث و حقوق

هذا مصير شخص تورط في اغتصاب عاملة بالدعارة بالجديدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.