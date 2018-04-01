مؤلم..أيقونة المقاومة الفلسطينية عهد التميمي تعرضت للتحرش الجنسي من ضباط إسرائيليين ﻿

اتهمت محامية الأسيرة عهد التميمي ضباطا إسرائيليين بالتحرش الجنسي بموكلتها خلال التحقيق معها مؤخراً.

''شوف تيفي''

اتهمت محامية الأسيرة عهد التميمي ضباطا إسرائيليين بالتحرش الجنسي بموكلتها خلال التحقيق معها مؤخراً.

وحسب ما كشف عنه موقع شبكة ''القدس الإخبارية''، أمس الثلاثاء، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن محامية الأسيرة التميمي وتدعى ''جافي لاسكي'' قدمت شكوى، لدى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ''أفيخاي مندلبيت''، أكدت تعرض موكلتها للتحرش والتهديد خلال فترة التحقيق، وهو ما تم توثيقه بالفيديو.

وأوضحت الشبكة الفلسطينية أن موقع ''ماكو'' التابع للتلفزيون الحكومي الإسرائيلي، قال نقلا عن المحامية، إن الطفلة الأسيرة عهد التميمي تعرضت لتحرش جسدي خلال إخضاعها للتحقيق، وقد أكدت المحامية أن الدقيقة 55 والدقيقة 38 من تسجيل الفيديو وثقت تحرش ضباط الاحتلال بعهد، بالاقتراب جسدياً منها لمسافة قريبة جدا، إضافة للجلوس أمامها بوضعيات جسدية تحمل إياحات جنسية مرفوضة.