هذا مصير شخص تورط في اغتصاب عاملة بالدعارة بالجديدة ﻿

قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، في حق شخص تورط في اغتصاب مومس، واحتجازها بمنطقة أزمور.

''شوف تيفي''

قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، في حق شخص تورط في اغتصاب مومس، واحتجازها بمنطقة أزمور.

وحسب مصادر محلية فإن فصول النازلة، جرت قبل سنتين، حيث انتهت ليلة حمراء بين ثلاثة أشخاص وثلاث مومسات، بتعرض إحداهن للاغتصاب بطريقة بشعة، ما تسبب في إصابتها بكسور.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتورط في هذا الفعل الإجرامي، حاول ممارسة الجنس مع الضحية بطريقة شاذة وأمام رفضها ومحاولتها الفرار، قام بتكبيل يديها بواسطة حبال ومارس عليها الجنس بالقوة ما تسبب في إصابتها بكسور.