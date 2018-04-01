عاجل.. طفلة عندها 14 عاما خطفوها وغتاصبوها وفتضو ليها البكارة ضواحي القنيطرة+تفاصيل جد مؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الطفلة ''ح.خ'' التي اختفت من منزل أسرتها بمنطقة بوعياش إقليم القنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم، تم العثور عليها، بعد أن تعرضت للاختطاف على يد شخصين، قاما باغتصابها ما تسبب في افتضاض

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الطفلة "ح.خ" التي اختفت من منزل أسرتها بمنطقة بوعياش إقليم القنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم، تم العثور عليها، بعد أن تعرضت للاختطاف على يد شخصين، قاما باغتصابها ما تسبب في افتضاض بكارتها.

وأوضح والد الطفلة البالغة من العمر 14 سنة، ل "شوف تيفي" أن شخصين قاما باعتراض سبيل ابنته، وتهديدها بواسطة سلاح أبيض، قبل أن يعمدا إلى نقلها لأحد الأماكن، حيث تعرضت للاغتصاب بطريقة وحشية ما تسبب في افتضاض بكارتها.

وأكد هذا الأب المكلوم أن مصالح الدرك الملكي، تمكنت من إيقاف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي قبل قليل من يومه الأربعاء.