بـــــرافو... ''شوف تيفي'' أول منبر إعلامي بالمغرب يحصل على درع ''يوتيوب'' الذهبي ﻿

بمصداقيتها و قربها من المواطنين، نجحت مرة أخرى ''شوف تيفي'' أول قناة إلكترونية بالمغرب في رهان استقطاب عدد كبير من المشاهدين الأوفياء عبر موقع يوتيوب العالمي الذي وصل يومه الأربعاء إلى حوالي مليوني

شــــوف تيفي:م غــطاس

بمصداقيتها و قربها من المواطنين، نجحت مرة أخرى ''شوف تيفي'' أول قناة إلكترونية بالمغرب في رهان استقطاب عدد كبير من المشاهدين الأوفياء عبر موقع يوتيوب العالمي الذي وصل يومه الأربعاء إلى حوالي مليوني مشارك.

و بهذا حصلت ''شوف تيفي'' على الدرع الذهبي بعد جذبها عدد كبير من المشتركين الأوفياء الذين يتجاوز عددهم مليون متابع و ذلك تقديرا لقيمة ''أول قناة إلكترونية بالمغرب، و مكانتها المتميزة في المجال الإعلامي، كما حصلت على شهادة تقدير من اليوتيوب بعد بلوغها هذا العدد من المشتركين

ووصل حسب آخر الإحصائيات، عدد مشاهدات قناة "شوف تيفي" عبر اليوتيوب،إلى مليار و 326 مليون مشاهدة،بينما بلغ عدد دقائق المشاهدات ملياران و 586 مليونا

و تعتبر هذه الخطوة مميزة في درب نجاج قناة أنتجت عشرات الآلاف من الفيديوهات في عمرها القصير، من إبداع صحافييها وتقنييها،مع تغطية الأحداث بإمكانيات بسيطة في البدء وفي ظل ظروف قاهرة للتصوير، حيث أنجزت آلاف فيديوهات السبق، أقبل عليها ملايين المغاربة من مختلف الأجيال..، حتى دخلت ''شوف تيفي'' كل بيت، وأصبحت حديث كل جماعة، وفيديوهاتها تتداول على نطاق واسع..فشكرا لكم أنتم أوفياء ''شوف تيفي'' على هذه الثقة و بكم ''شوف تيفي'' تكتب اسمها بمداد من ذهب في تاريخ المشهد الإعلامي المغربي.