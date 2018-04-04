​​نهوضا بالمنطقة نحو اقتصاد أفضل.. مجلس جهة الشرق يدعم التعاونيات لتتحول إلى مقاولات جماعية ﻿

أكد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق يوم الإثنين 26 مارس أثناء لقاء له مع التعاونيات حول موضوع ''المقاولة الجماعية'' بمشاركة مجموعة من التعاونيات والخبراء الأجانب من بلدان مغاربية و أوروبية، على

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أكد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق يوم الإثنين 26 مارس أثناء لقاء له مع التعاونيات حول موضوع ''المقاولة الجماعية'' بمشاركة مجموعة من التعاونيات والخبراء الأجانب من بلدان مغاربية و أوروبية، على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها مجلس الجهة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدا على ضرورة تعزيز التضامن الدولي والتعاون من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع.

معبرا في نفس السياق عن دعم مجلس جهة الشرق للتعاونيات لتجاوز الإكراهات والصعوبات التي تحول دون تسويقها الجيد لمنتجاتها، مبرزا أن المجلس باشر مجموعة من التدابير شملت مشروع إحداث وحدة لوجيستيكية للتحويل والتثمين والتلفيف الخاصة بالمنتوجات المحلية بغلاف مالي قدره حوالي 20 مليار سنتيم.

كما بادر المجلس كذلك إلى إحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومرصد لإنعاش وتنمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني تطويرا للفكر المقاولاتي وسعيا نحو احتضان مشاريع خلاقة ومبدعة، حيث يراهن مجلس الجهة على هذا القطاع ليساهم في تعزيز وتقوية علاقات التعاون الدولي اللامركزي خاصة جنوب جنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء هو بمثابة فرصة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب، ويعتبر كذلك محطة لتعزيز الشراكات وتشجيع عمليات التشبيك والتكتل داخل التجمعات لجعل هذا القطاع أكثر فعالية ومردودية.