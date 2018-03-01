هاذ شي خطير.. عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص كتخطف البنات... وضحية فتضو بكارة ديالها بمراكش ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء يوم أمس الثلاثاء، من تفكيك وإيقاف ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية، بعد تبوث تورطهم في قضايا تتعلق بالاختطاف والاغتصاب الناتج

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء يوم أمس الثلاثاء، من تفكيك وإيقاف ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية، بعد تبوث تورطهم في قضايا تتعلق بالاختطاف والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكرة والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن إيقاف المعنيين بالأمر، جاء نتيجة للتفاعل السريع والإيجابي لعناصر المصلحة المذكورة مع شكاية تقدمت بها أسرة الضحية نهاية شهر مارس المنصرم ضد جاني أو جناة مجهولي الهوية في شأن الاختطاف والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة، حيث باشرت المصلحة مجموعة من الأبحاث والتحريات أفضت إلى تحديد هوية الجناة وإيقافهم متن سيارة تم حجزها لفائدة البحث.

وأكد المصدر ذاته على أنه تبين من خلال تعميق البحث مع الأشخاص المتورطين ، كونهم ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، وأن أحدهم يشكل مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل جنح إصدار شيكات بدون رصيد، وقد تم عرضهم على الضحايا اللائي تعرفن عليهم بكل سهولة.

وأشار ذات المصدر إلى إخضاع المعنيين بالأمر لتدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة في أفق تقديمهم أمام العدالة، فيما سيستمر البحث من أجل الوصول لباقي المتورطين المحتملين في سياق نفس القضية ، فيما تتواصل المجهودات على صعيد مختلف المصالح الأمنية في إطار الخطة المعتمدة لمحاربة مختلف الظواهر الإجرامية وفق الاستراتيجية الأمنية المرسومة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.