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خطير و بالصور.. مرة أخرى ..كسيدة خايبة للعمال الزراعيين باشتوكة أيت بها والحصيلة 16 شخصا

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 11:03 خطير و بالصور.. مرة أخرى ..كسيدة خايبة للعمال الزراعيين باشتوكة أيت بها والحصيلة 16 شخصا | حوادث و حقوق
خطير و بالصور.. مرة أخرى ..كسيدة خايبة للعمال الزراعيين باشتوكة أيت بها والحصيلة 16 شخصا
استيقظ مرة أخرى إقليم إشتوكة أيت بها على وقع فاجعة طرقية جديدة، بعد إنقلاب شاحنة صغيرة من نوع ''بيكوب'' محملة بعدد كبير من العمال والعاملات الزراعيات حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم

أكادير:أحمد الهلالي

 

استيقظ مرة أخرى إقليم إشتوكة أيت بها على وقع فاجعة طرقية جديدة، بعد إنقلاب شاحنة صغيرة من نوع "بيكوب" محملة بعدد كبير من العمال والعاملات الزراعيات حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بمقربة من دوار "توشيخ" بجماعة واد الصفا وخلف الحادث إصابة 16 شخصا بجروح جد بليغة، جرى نقلهم على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الشاحنة كانت قادمة من منطقة الكفيفات التابعة لإقليم تارودانت عبر جماعة "إمي مقورن" في اتجاه إحدى الضيعات الفلاحية باشتوكة أيت بها، ونظرا للسرعة المفرطة التي كان يسير بها سائق الشاحنة جعلته يفقد السيطرة على مقود القيادة لينعرج جانبا، ويخرج من مساره لينقلب في مشهد جد مروع على قارعة الطريق بمحاذاة دوار "توشيخ" التابعة لجماعة واد الصفا.

وأسفر الحادث عن إصابة حوالي 16 شخصا بجروح بليغة حالة بعضهم جد حرجة، وإستنفر الحادث جل مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والوقاية المدنية بالإقليم والذين هرعوا لعين المكان وجرى نقل الضحايا نحو المستشفى الإقليمي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا شاملا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث، الذي ينضاف إلى سلسلة من الأحداث المماثلة التي تقع بين الفينة والأخرى بالإقليم وكان آخرها حادث الأسبوع الماضي الذي أودى بحياة 11 شخصا يشتغلون في الضيعات الفلاحية.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب ضيعات فلاحية جروح أكادير نقلاب

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