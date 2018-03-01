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عراك بين تلميذين يتسبب في سقوط أحدهما قتيلا بالناظور. .تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 10:38 عراك بين تلميذين يتسبب في سقوط أحدهما قتيلا بالناظور. .تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
عراك بين تلميذين يتسبب في سقوط أحدهما قتيلا بالناظور. .تفاصيل جد صادمة
أدى نشوب عـراكٍ حـاد بين تلميذين في عقدهما الأوَّل، عشية يوم أمس الثلاثاء 3 أبريل الجاري، إلى سقوط أحدهما قتيـلاً على الفـور بعد تلقيه إصابة بالغة على مستوى الصدر وذلك بحي ''أولاد بوطيب'' بمدينة

"شوف تيفي"


أدى نشوب عـراكٍ حـاد بين تلميذين في عقدهما الأوَّل، عشية يوم أمس الثلاثاء 3 أبريل الجاري، إلى سقوط أحدهما قتيـلاً على الفـور بعد تلقيه إصابة بالغة على مستوى الصدر وذلك بحي "أولاد بوطيب" بمدينة الناظـور.

وحسب مصادر من عين المكان المشار إليه أعلاه فإنّ التلميذ الهالك الذي كان قيد حياته يتابع دراسته بالمستوى السادس ابتدائي كان بمعية أقرانه من أبناء الجيران قبل أن يقع صريعا نتيجة تعرضه لضربة قوية على مستوى صدره وجهها له زميله بواسطة رجله.

واستدعت الحادثة المفجعة حضور رجال الأمـن المختصين إلى مكان النازلة بغية القيام بالمتعين وتحرير محضر بخصوصها قبل أن يتم نقل جثّـة الهالك إلى المستشفى المركزي للناظور بغية إخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على حيثيات وملابسات الواقعة.

 

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شوف تيفيالمغرب قتل الناظور

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