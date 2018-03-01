انتقاء 424 مترشحا برسم الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2018 ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها نشرت بموقعها الرسمي نتائج عملية الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة

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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها نشرت بموقعها الرسمي نتائج عملية الانتقاء الأولي الخاص بإسناد منصب مدير ومدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2018، والتي أسفرت عن انتقاء ما مجموعه 424 مترشحة ومترشحا.

وذكر بلاغ للوزارة، أن المترشحين الذين تم انتقاؤهم يتوزعون حسب السلك بين 272 مترشحا ومترشحة بالتعليم الثانوي الإعدادي و 152 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

وأوضح البلاغ أن عدد المشاركات والمشاركين في هذه العملية بلغ 472 مترشحة ومترشحا، منهم 289 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي، و183 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

ودعت الوزارة المستفيدات والمستفيدين من الانتقاء الأولي إلى ربط الاتصال فورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم انتقاؤهم بها، والتي ستتولى إجراء المقابلات وموافاة قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالنتائج قبل 17 أبريل 2018، مع ضرورة إدلاء المعنيات والمعنيين بالأمر بجميع الوثائق المطلوبة إلى اللجن المشرفة على هذه المقابلات.

وأعلنت أنها ستفتح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور نتائج الانتقاء الأولي باب الطعون، حيث يتعين على كل من يهمه (ها) الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 13 أبريل 2018 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، علما أنه لن تشمل معالجة الطعون سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة.