 حياة مرضى السكري في خطر ... والسبب نفاذ مخزون الأنسولين من المستشفيات والمستوصفات ﻿
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حياة مرضى السكري في خطر ... والسبب نفاذ مخزون الأنسولين من المستشفيات والمستوصفات

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 10:01 حياة مرضى السكري في خطر ... والسبب نفاذ مخزون الأنسولين من المستشفيات والمستوصفات | مجتمع
حياة مرضى السكري في خطر ... والسبب نفاذ مخزون الأنسولين من المستشفيات والمستوصفات
يعاني مخزون الأنسولين المخصص لمرضى السكري نفاذا في العديد من المستشفيات بمدن مغربية مختلفة من بينها الدار البيضاء، فقرابة الشهرين والدواء غير موجود بالمستوصفات والمستشفيات، الأمر الذي دفع بوزير

شوف تيفي

يعاني مخزون الأنسولين المخصص لمرضى السكري نفاذا في العديد من المستشفيات بمدن مغربية مختلفة من بينها الدار البيضاء، فقرابة الشهرين والدواء غير موجود بالمستوصفات والمستشفيات، الأمر الذي دفع بوزير الصحة السابق حسين الوردي وفق مذكرة حث مصالح الوزارة على توفير الأنسولين وتعزيز قيمة التخزين.

وفي نفس السياق ووفقا للشكايات التي توصلت بها يومية المساء حسب ما أوردته في عددها ليوم الأربعاء أن المشكل ليس وليد اليوم بل استفحل قبل أربعة أشهر حيث لم تستطع مستشفيات الدار البيضاء مراكش طنجة والرباط توفير الكميات اللازمة من الأنسولين لفائدة المرضى ليتأزم الوضع أكثر خلال الشهرين الأخيرين الأمر الذي دفع بالمرضى إلى اللجوء إلى الصيدليات ودفع تكاليف مرتفعة من أجل توفير الأدوية أمام عجز المستوصفات والمستشفيات عن تنفيذ الطلبات المتزايدة.



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