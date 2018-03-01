 مثير.. هيرفي رونار يرد على إشاعة رحيله من المنتخب بعد المونديال: ''الكلاب تنبح والقافلة تسير'' ﻿
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مثير.. هيرفي رونار يرد على إشاعة رحيله من المنتخب بعد المونديال: ''الكلاب تنبح والقافلة تسير''

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 09:39 مثير.. هيرفي رونار يرد على إشاعة رحيله من المنتخب بعد المونديال: الكلاب تنبح والقافلة تسير | سبور
مثير.. هيرفي رونار يرد على إشاعة رحيله من المنتخب بعد المونديال: ''الكلاب تنبح والقافلة تسير''
نشر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم عبر صفحته بالفيسبوك، بلاغا، عبر من خلاله عن امتعاضه الشديد من نشر وسائل إعلام وطنية لأخبار غير صحيحة بخصوص رحيله عن الأسود بعد مونديال روسيا 2018.

"شوف تيفي"

نشر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم عبر صفحته بالفيسبوك، بلاغا، عبر من خلاله عن امتعاضه الشديد من نشر وسائل إعلام وطنية لأخبار غير صحيحة بخصوص رحيله عن الأسود بعد مونديال روسيا 2018.

وأوضح رونار في بلاغه أن جميع المعطيات التي تم نشرها بخصوص رحيله عن المنتخب المغربي بعد مونديال روسيا المقبل، هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن البعض يرغبون في زعزعة استقرار المنتخب وتعطيل صفاء الأجواء به.

وكشف رونار على أنه سيواصل العمل لمواصلة مشواره مع المنتخب وتحقيق الأهداف المسطرة، مختتما بلاغه بعبارة: "الكلاب تنبح والقافلة تسير".



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