صادم.. شوفو شحال ديال البلاستيك كناكلو في كل وجبة ﻿

كشفت دراسة صادمة أن الإنسان معرض لابتلاع أكثر من 100 قطعة بلاستيكية صغيرة مع كل وجبة رئيسية تناولها.

"شوف تيفي"

كشفت دراسة صادمة أن الإنسان معرض لابتلاع أكثر من 100 قطعة بلاستيكية صغيرة مع كل وجبة رئيسية تناولها.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية، خلال الأسبوع الجاري فقد قام علماء بريطانيون بوضع أطباق تحتوي على غبار لزج، على المائدة بجانب أطباق العشاء، وذلك في 3 منازل خلال أوقات تناول الطعام، وعثروا على قطع بلاستيكية بالأطباق.



وأكدت المصادر ذاتها أن علماء من جامعة Heriot-Watt، عثروا في الأطباق على 14 قطعة بلاستيكية، بعد مرور 20 دقيقة على تناول الوجبة، ما يعادل 114 من الألياف البلاستيكية التي تقع على طبق متوسط الحجم، واستنتجوا أن الشخص العادي يبتلع ما يصل إلى 68 ألفا و415 من الألياف البلاستيكية "الخطرة" سنويا، وذلك من خلال الجلوس لتناول الطعام.