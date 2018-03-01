سار..وأخيرا اكتشاف علاج لمرض السرطان ﻿

يعمل علماء على اختبار لقاح سرطان نجح في معالجة 97 في المائة من أورام الدم بالفئران على البشر، الذين يعانون من ورم الليمفوما منخفض الدرجة .

"شوف تيفي"



يعمل علماء على اختبار لقاح سرطان نجح في معالجة 97 في المائة من أورام الدم بالفئران على البشر، الذين يعانون من ورم الليمفوما منخفض الدرجة .

وحسب ما كشفته صحيفة ديلي ميل البريطانية، مؤخرا، فإن مرضى السرطان قد لا يحتاجون مستقبلا إلى العلاج الكيماوي، حيث سيكون البديل العقار الذي تم التوصل إليه.



وأكدت الصحيفة أن الباحثين، يتوقعون أن يكون العلاج متاحًا في غضون عامين، وبدلا من خلق مناعة دائمة، يعمل العقار عن طريق تنشيط جهاز المناعة لمهاجمة الأورام السرطانية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعمل العقار بفعالية مع الأورام الليمفاوية منخفضة الدرجة، التي تصيب بعض خلايا الدم البيضاء .





