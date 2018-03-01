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خطير..القرطاس في مقر يوتيوب..وهذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 08:16 خطير..القرطاس في مقر يوتيوب..وهذه هي الحصيلة | دولي
خطير..القرطاس في مقر يوتيوب..وهذه هي الحصيلة
أدى إطلاق نار في مكاتب المقر الرئيسي لشركة يوتيوب بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء، إلى جرح ثلاثة أشخاص احدهما إصابته خطيرة جدا، وفرار الموظفين مذعورين قبل أن تقوم مطلقة النار بالانتحار على ما يبدو.

''شوف تيفي''

أدى إطلاق نار في مكاتب المقر الرئيسي لشركة يوتيوب بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء، إلى جرح ثلاثة أشخاص احدهما إصابته خطيرة جدا، وفرار الموظفين مذعورين قبل أن تقوم مطلقة النار بالانتحار على ما يبدو.

وحسب وكالة فرانس بريس فقد ذكرت وسائل إعلام في كاليفورنيا في ساعة متأخرة الثلاثاء إن مطلقة النار تدعى ''نسيم نجفي اقدم'' وتبلغ من العمر 39 عاما، وهي من سان دييغو بولاية كاليفورنيا ويجري التحقيق في دوافعها.

وأشارت الوكالة أن السيدة التي أسست موقعا للطعام النباتي عبر الأنترنت، عبرت عن غضبها من يوتيوب على موقعها الشخصي لما اعتبرته رقابة لفيديوهاتها، وكتبت في تعليق على موقع إلكتروني قالت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل إنه تابع لمطلقة النار ''ليس هناك حرية تعبير في العالم الحقيقي وستتعرض للقمع لقولك الحقيقة التي لا يؤيدها النظام''، مضيفة ''ليس هناك فرص متساوية للنمو على يوتيوب أو أي موقع آخر لتشارك الفيديوهات''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اليوتوب السيدة الانتحار إطلاق النار

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