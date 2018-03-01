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تسيير استثنائي لميزانية تقدر بالملايير... هكذا هو وضع مؤسسة الإنعاش الوطني

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 01:13 تسيير استثنائي لميزانية تقدر بالملايير... هكذا هو وضع مؤسسة الإنعاش الوطني | مجتمع
تسيير استثنائي لميزانية تقدر بالملايير... هكذا هو وضع مؤسسة الإنعاش الوطني
فضائح متكررة في اختلاس ميزانية الفقراء، واعتقالات طالت مجموعة من ناهبي أموال مؤسسة الإنعاش الوطني التي تعيش اليوم على إيقاع احتجاجات كبيرة لعمال لا يدرون وضعهم القانوني،

شوف تيفي

فضائح متكررة في اختلاس ميزانية الفقراء، واعتقالات طالت مجموعة من ناهبي أموال مؤسسة الإنعاش الوطني التي تعيش اليوم على إيقاع احتجاجات كبيرة لعمال لا يدرون وضعهم القانوني، بين عمال لا تربطهم أية علاقة مع المؤسسة باعتبار أن مرورهم منها يدخل في عداد الوظائف الموسمية وبين موظفين يشتغلون في دواليبها ويسهرون على تدبير ميزانيتها وطرق تسييرها.

وحسب صحيفة الأحداث المغربية الصادرة يوم غد الإثنين فإن هذه الاختلالات تندرج حول وجود فساد كان آخر تجلياته اعتقال مستشارين جماعيين وموظف بمندوبية الإنعاش الوطني ببوجدور على خلفية تورطهم في المتاجرة ببطائق الإنعاش الوطني المخصصة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة.

هاته الاحتجاجات لا ترتبط فقط بالعمال والمستخدمين بل لها علاقة كذلك بالطريقة التي تدار بها المؤسسة حيث أن المسؤول الأول بها لا زال يمارس مهامه اليوم بالنيابة منذ أربع سنوات.

وفي نفس السياق يتوارد حديث بحسب نفس الصحيفة عن اختلالات خطيرة تهم عرقلة العمل الإداري العادي بمديرية الإنعاش الوطني لعدم أحقية المدير بالنيابة في تعيين مسؤولين للمصالح والأقسام وبالتالي يتم التعيين بشكل مؤقت.

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