البيجيدي يندد بالمحاولات البائسة للانفصاليين ويحدد تاريخ مؤتمر منظمة نسائه ﻿

عقد البيجيدي اجتماعا للأمانة العامة ترأسه سعد الدين العثماني قدم فيه تقريرا حول التطورات التي عرفتها القضية الوطنية في ضوء انتهاكات جبهة الانفصاليين للأراضي المغربية شرق الجدار الرملي.

شوف تيفي

عقد البيجيدي اجتماعا للأمانة العامة ترأسه سعد الدين العثماني قدم فيه تقريرا حول التطورات التي عرفتها القضية الوطنية في ضوء انتهاكات جبهة الانفصاليين للأراضي المغربية شرق الجدار الرملي.

وندد البيجيدي في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه بمحاولات جبهة الانفصاليين نقل بعض البنيات الإدارية والمدنية والعسكرية إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي في تيفاريتي وبئر لحلو وغيرهما، مما يعد خرقا فاضحا لاتفاقية وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة ومحاولة لفرض واقع جديد مناقض لمضامينها، في حين حيت الأمانة العامة الموقف الرسمي والشعبي الصارم والمؤكد على خطورة هذا الخرق باعتباره عملا عدوانيا تجاه المغرب ومسا بسيادته وتهديدا مباشرا للسلم والأمن في المنطقة.

وعبرت الأمانة العامة عن تعبئة حزب العدالة والتنمية وراء الملك من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بإيقاف هذا العدوان وإرجاع الأمور إلى نصابها والتصدي للمناورات الانفصالية، كما دعت المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة، وإجبار جبهة الانفصاليين على سحب أي وحدات لها في المنطقة العازلة كاملة.

وندد البيجيدي من خلال نفس البلاغ بالمجزرة الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وثمنت في الوقت ذاته الأمانة العامة الموقف الرسمي والشعبي المغربي، وخصوصا إدانة الملك للمجزرة وتأكيده التضامن المطلق مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

من جهة أخرى صادقت الأمانة العامة في إطار الإعداد للمؤتمر الوطني لمنظمة نساء العدالة والتنمية على تاريخ المؤتمر يومي السبت والأحد 5 و6 ماي المقبل وكذا على مسطرة انتخاب رئيسة المنظمة، وأرجأت استكمال الإعدادات المتبقية إلى لقاء مقبل.