سوبريام تطرح سيارات جديدة وبأثمنة مناسبة ﻿

قدمت اليوم بمدينة الدارالبيضاء شركة سوبريام استراتيجيتها لسنة 2018-2020 لماركاتها الثلاث سيتروين، بوجو، و دي إس.

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قدمت اليوم بمدينة الدارالبيضاء شركة سوبريام استراتيجيتها لسنة 2018-2020 لماركاتها الثلاث سيتروين، بوجو، و دي إس.

وتعتبر ماركات سيارات سوبريام الأكثر مبيعا في المغرب حسب الرئيس المدير العام، مروان طرفة، وستقوم بتقديم مجموعة من العروض الاستثنائية الجديدة للزبناء، إضافة إلى تقديم عروض السلف، كما سيتعرف الزبناء على الأثمنة الجديدة والحصرية لهذه السيارات.

هذا وتطمح شركة سوبريام بهذه العروض الجديدة التي ستقدمها لزبنائها، ومن خلال استراتيجيتها لسنة 2018-2020، أن تصبح رائدة في مجال بيع السيارات من نوع بوجو، سيتروين و دي إس، بالمغرب، نظرا للجودة والرفاهية التي تتميز بها ماركات سياراتها.