مُـــثير..ملاكم مغربي ''حرك'' فبلغاريا ﻿

ضربت موجة ''الحريك'' مرة أخرى الملاكمة المغربية و هذه المرة في صنف الشباب، بعدما أصابت الكبار قبل ثلاث سنوات لتعود هذه السنة بمناسبة معسكر المنتخب الوطني للشبان المقام ببلغاريا استعدادا لمنافسات

شـــوف تيفي:

ضربت موجة ''الحريك'' مرة أخرى الملاكمة المغربية و هذه المرة في صنف الشباب، بعدما أصابت الكبار قبل ثلاث سنوات لتعود هذه السنة بمناسبة معسكر المنتخب الوطني للشبان المقام ببلغاريا استعدادا لمنافسات البطولة الافريقية لهذه الفئة و التي ستستضيفها قاعة المجمع الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء شهر ماي المقبل.

و حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الأربعاء،فإن المعني بالأمر هو الشاب فوزي نحيم عن النادي الذي يشرف عليه الملاكم الدولي الأولمبي السابق عبد الحق عاشق،المستشار بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة بمنطقة الحي المحمدي بالدارالبيضاء,و قبل انطلاق الدوري الدولي الذي سافر من أجل المشاركة فيه المنتخب الوطني للشبان إلى بلغاريا ،لم يعد الملاكم نحيم إلى مقر إقامة البعثة المغربية،ليؤكد مصدر مسؤول جامعي خبر ''حريك'' الملاكم المغربي.