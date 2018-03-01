 مُـــثير..ملاكم مغربي ''حرك'' فبلغاريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البيجيدي يندد بالمحاولات البائسة للانفصاليين ويحدد تاريخ مؤتمر منظمة نسائه | بوليتيك

البيجيدي يندد بالمحاولات البائسة للانفصاليين ويحدد تاريخ مؤتمر منظمة نسائه

سوبريام تطرح سيارات جديدة وبأثمنة مناسبة | اقتصاد

سوبريام تطرح سيارات جديدة وبأثمنة مناسبة

رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزراء العدل والنيابات العامة من دول عربية وإفريقية وأوروبية | بوليتيك

رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزراء العدل والنيابات العامة من دول عربية وإفريقية وأوروبية

حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل على خط الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو ويطالب بالتجند لمواجهة كل المناورات والتشويش على الوحدة الترابية للمملكة | بوليتيك

حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل على خط الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو ويطالب بالتجند لمواجهة كل

عاجل...إلقاء القبض على المخصر في حالة تلبس بعد زرعه الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل...إلقاء القبض على ''المخصر'' في حالة تلبس بعد زرعه الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالبيضاء

هــاذشي اللي بقا..سرقة هاتفي نائبي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة | حوادث و حقوق

هــاذشي اللي بقا..سرقة هاتفي نائبي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

ضربة موجعة لجبهة البوليساريو تزامنا و تصعيدها ضد المغرب وهاشكون مات ليهم | بوليتيك

ضربة موجعة لجبهة البوليساريو تزامنا و تصعيدها ضد المغرب وهاشكون مات ليهم

عــــاجل:هذه هي حصيلة الهجوم على مقر شركة يوتيوب العالمية بكاليفورنيا بعدما أطلقت امرأة النار و انتحرت | دولي

عــــاجل:هذه هي حصيلة الهجوم على مقر شركة يوتيوب العالمية بكاليفورنيا بعدما أطلقت امرأة النار و

عــاجل:امرأة أطلقت النار في مقر يوتيوب بكاليفورنيا وانتحرت | دولي

عــاجل:امرأة أطلقت النار في مقر يوتيوب بكاليفورنيا وانتحرت

الصحراء وروعة الإجماع الوطني

مُـــثير..ملاكم مغربي ''حرك'' فبلغاريا

بتاريــخ : 4 أبريل 2018 / 00:03 مُـــثير..ملاكم مغربي حرك فبلغاريا | سبور
مُـــثير..ملاكم مغربي ''حرك'' فبلغاريا
ضربت موجة ''الحريك'' مرة أخرى الملاكمة المغربية و هذه المرة في صنف الشباب، بعدما أصابت الكبار قبل ثلاث سنوات لتعود هذه السنة بمناسبة معسكر المنتخب الوطني للشبان المقام ببلغاريا استعدادا لمنافسات

شـــوف تيفي:

ضربت موجة ''الحريك'' مرة أخرى الملاكمة المغربية و هذه المرة في صنف الشباب، بعدما أصابت الكبار قبل ثلاث سنوات لتعود هذه السنة بمناسبة معسكر المنتخب الوطني للشبان المقام ببلغاريا استعدادا لمنافسات البطولة الافريقية لهذه الفئة و التي ستستضيفها قاعة المجمع الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء شهر ماي المقبل.

و حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الأربعاء،فإن المعني بالأمر هو الشاب فوزي نحيم عن النادي الذي يشرف عليه الملاكم الدولي الأولمبي السابق عبد الحق عاشق،المستشار بالجامعة الملكية المغربية للملاكمة بمنطقة الحي المحمدي بالدارالبيضاء,و قبل انطلاق الدوري الدولي الذي سافر من أجل المشاركة فيه المنتخب الوطني للشبان إلى بلغاريا ،لم يعد الملاكم نحيم إلى مقر إقامة البعثة المغربية،ليؤكد مصدر مسؤول جامعي خبر ''حريك'' الملاكم المغربي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الملاكمة المغربي حريك بلغاريا منافسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

للسنة التاسعة على التوالي..مرزوكة على موعد مع رالي افريقيا وهذا جديد هذه النسخة | سبور

للسنة التاسعة على التوالي..مرزوكة على موعد مع رالي افريقيا وهذا جديد هذه النسخة

بادو الزاكي يتعاقد رسمياً مع فريق جزائري جديد | سبور

بادو الزاكي يتعاقد رسمياً مع فريق جزائري جديد

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على يوفينوس بثلاثية نظيفة | سبور

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على يوفينوس بثلاثية نظيفة

مثير بالصورة.. الأمير السعودي اللي استهان بالملف المغربي يستقبل رئيس الملف الأمريكي لاحتضان مونديال 2026 | سبور

مثير بالصورة.. الأمير السعودي اللي استهان بالملف المغربي يستقبل رئيس الملف الأمريكي لاحتضان مونديال 2026

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..سوبريــام تقدم الجديد لعشاق السيارات بالمغرب+عروض خاصــة | مال و أعمال
منذ 2 ساعات

بالفيديو..''سوبريــام'' تقدم الجديد لعشاق السيارات بالمغرب+عروض خاصــة

من الهواة إلى المحترفين..أكثر من130 مشارك في رالي افريقيا مرزوكة و هذا جديد هذه الدورة | مال و أعمال

من الهواة إلى المحترفين..أكثر من130 مشارك في رالي افريقيا مرزوكة و هذا جديد هذه الدورة

في إطار تفعيل الجهة 13..بنعتيق يعطي بمراكش انطلاق الملتقى الثالث للكفاءات المغربية بالخارج | خارج البلاطو

في إطار تفعيل الجهة 13..بنعتيق يعطي بمراكش انطلاق الملتقى الثالث للكفاءات المغربية بالخارج

تـــوحشناك..لأول مرة في قلب منزله..الفنان حسن فلان توحش المغاربة وهاشنو قال على الغياب ديالو | توحشناك

تـــوحشناك..لأول مرة في قلب منزله..الفنان حسن فلان توحش المغاربة وهاشنو قال على الغياب ديالو

﻿

آخر المستجدات

البيجيدي يندد بالمحاولات البائسة للانفصاليين ويحدد تاريخ مؤتمر منظمة نسائه | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

البيجيدي يندد بالمحاولات البائسة للانفصاليين ويحدد تاريخ مؤتمر منظمة نسائه

سوبريام تطرح سيارات جديدة وبأثمنة مناسبة | اقتصاد

سوبريام تطرح سيارات جديدة وبأثمنة مناسبة

رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزراء العدل والنيابات العامة من دول عربية وإفريقية وأوروبية | بوليتيك

رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزراء العدل والنيابات العامة من دول عربية وإفريقية وأوروبية

حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل على خط الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو ويطالب بالتجند لمواجهة كل المناورات والتشويش على الوحدة الترابية للمملكة | بوليتيك

حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل على خط الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو ويطالب بالتجند لمواجهة كل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.