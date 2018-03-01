رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزراء العدل والنيابات العامة من دول عربية وإفريقية وأوروبية ﻿

في إطار فعاليات المؤتمر الدولي حول العدالة المنعقد بمراكش، أجرى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي مباحثات مع وزراء العدل بكل من الهند وبلجيكا ورؤساء النيابة العامة من مصر،

''شوف تيفي ''

في إطار فعاليات المؤتمر الدولي حول العدالة المنعقد بمراكش، أجرى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي مباحثات مع وزراء العدل بكل من الهند وبلجيكا ورؤساء النيابة العامة من مصر، اليمن، بلجيكا، رومانيا، الطوغو، بوركينا فاصو، وغينيا الاستوائية.

وقد تمت خلال هذه اللقاءات مناقشة عدة قضايا تتعلق خصوصا بمكافحة الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لكل دول العالم، وكذلك محاربة كافة أنواع الجرائم مثل تجارة المخدرات، وتبييض الأموال التي تتطلب تعزيز الجهود على المستوى القضائي بين كافة الدول للتصدي لها.

وقد تم التأكيد أيضا على ضرورة تبادل الخبرات، والتواصل بين المؤسسات القضائية وكذا التعرف على القوانين و التجارب في مجال استقلال السلطة القضائية بين المغرب وهذه الدول .

وفي هذا الصدد أشاد المسؤولون القضائيون الأجانب بالإصلاحات التي قام بها المغرب في ميدان القضاء تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس وبالخصوص التجربة الرائدة التي يخوضها المغرب في ميدان استقلالية القضاء وبناء أسس الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات، وأضحى يمثل نموذجا إيجابيا للسلم والاستقرار.

من جانبه، أكد رئيس النيابة العامة، أن استقلال النيابة العامة يهدف إلى تحقيق العدل والتطبيق السليم للقانون مشيرا إلى أن استقلالية القضاء هو مطلب شعبي وحقوقي وسياسي.

وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء 4 أبريل، أشغال المؤتمر الدولي حول العدالة المنعقد في مراكش، تحت الرعاية الملكية، وذلك احتفاء بمناسبة مرور سنة على استقلال السلطة القضائية والذي عرف مشاركة مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا ومنظمات وخبراء من مختلف دول العالم.