للسنة التاسعة على التوالي..مرزوكة على موعد مع رالي افريقيا وهذا جديد هذه النسخة ﻿

أعلن منظمو رالي إفريقيا مرزوكة أن الدورة التاسعة لهذه التظاهرة ستقام من 15 إلى 20 أبريل المقبل، تحت الرعاية الملكية خلال ندوة صحفية احتضنها مساء يومه الثلاثاء أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء.

''شوف سبور ''

أعلن منظمو رالي إفريقيا مرزوكة أن الدورة التاسعة لهذه التظاهرة ستقام من 15 إلى 20 أبريل المقبل، تحت الرعاية الملكية خلال ندوة صحفية احتضنها مساء يومه الثلاثاء أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء.

وأكد ايدو موسي المدير الرياضي للرالي، أن هذا الحدث الكبير، الذي جدد شراكته مع شركة إفريقيا للسنة الثالثة على التوالي، ستعرف مشاركة الفائزين الثلاثة لرالي دكار، ماتياس والكنر، وكيفن بينافيدس، وسام ساندرلاند، إضافة إلى توبي برايس الذين سيكونون على موعد مع منافسة قوية على الكثبان الرملية المغربية.

كما ستعرف هذه النسخة أيضا مشاركة بابلو كينتانيا الذي سيقود فريق أوسفارنا، وبابلو كونسالفيس، وجوان باريدا بورت، وخوصيه اغناصيو كورنيخو، وكيفين بينافيدس (فريق هوندا)، وفرانكو كايمي (ياماها).

رالي إفريقيا مرزوكة، الذي سينظم على مدى خمسة أيام، يشكل فرصة مواتية لعشاق التحدي لخوض تجربتهم الأولى في ''رالي رايد'' على مستوى التنظيم واللوجيستيك، خصوصا وأن نصف المتسابقين وطاقمهم يشاركون في هذه التظاهرة لأول مرة.

وأبرز المصدر ذاته أنه خلال هذه الدورة سيستفيد المشاركون من دورات تكوينية لإعداد ''مسار الرالي''، تحت إشراف المدير الرياضي ايدو موسى، والسائق الإسباني ناني روما، الذي سبق له الفوز مرتين برالي دكار، الذي سيعطي دروسا في نهاية كل مرحلة.

ويذكر أن الفرنسي كزافيي دي سولتري هو الذي أحرز لقب رالي افريقيا مرزوكة لفئة الدراجات النارية، العام الماضي .