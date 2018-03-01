حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل على خط الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو ويطالب بالتجند لمواجهة كل المناورات والتشويش على الوحدة الترابية للمملكة ﻿

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش اجتماعا يوم الثلاثاء 3 مارس 2018، خصص لتدارس المستجدات الأخيرة للقضية الوطنية، تقدم فيه بعرض شامل اطلع فيه أعضاء المكتب السياسي على

''شوف تيفي''

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش اجتماعا يوم الثلاثاء 3 مارس 2018، خصص لتدارس المستجدات الأخيرة للقضية الوطنية، تقدم فيه بعرض شامل اطلع فيه أعضاء المكتب السياسي على آخر المعطيات والتطورات التي عرفتها هذه القضية.

وأضاف المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرارأنه يعتبر الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو، والمتمثلة في الدخول إلى المنطقة العازلة التي تعد جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة المغربية، اعتداء على وحدته الترابية وانتهاك صارخا لوقف إطلاق النار وتهديدا للسلم والأمن الاقليمي.

وفي هذا الصدد يدعو حزب التجمع الوطني للاحرار التصدي بكل حزم لمثل هذه المناورات ، ويدعم كل المبادرات والخيارات التي من شأنها أن تضمن صون وحماية الوحدة الترابية للمملكة، كما يهيب أعضاء الحزب للتجند ومضاعفة التعبئة من أجل مواجهة كل عمليات التشويش على مسلسل التسوية السلمي، والتصدي لكل المناورات، وخصوصا الهجوم على المنطقة العازلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني.

هــذا ويثمن الحزب كل مبادرات الملك محمد السادس الرامية إلى الحل النهائي لهذا النزاع المفتعل، ويعبر عن انخراطه الكامل واللامشروط وراء الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية الكاملة للمملكة.