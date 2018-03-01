 عاجل...إلقاء القبض على ''المخصر'' في حالة تلبس بعد زرعه الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالبيضاء ﻿
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عاجل...إلقاء القبض على المخصر في حالة تلبس بعد زرعه الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل...إلقاء القبض على ''المخصر'' في حالة تلبس بعد زرعه الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالبيضاء

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عاجل...إلقاء القبض على ''المخصر'' في حالة تلبس بعد زرعه الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالبيضاء

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 23:19 عاجل...إلقاء القبض على المخصر في حالة تلبس بعد زرعه الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل...إلقاء القبض على ''المخصر'' في حالة تلبس بعد زرعه الرعب في ساكنة مولاي رشيد بالبيضاء
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من ليلة الثلاثاء، شخص من ذوي السوابق العدلية زرع الرعب لأيام في قلوب .ساكنة منطقة مولاي رشيد

شوف تيفي

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء قبل قليل من ليلة الثلاثاء، شخص من ذوي السوابق العدلية زرع الرعب لأيام في قلوب .ساكنة منطقة مولاي رشيد

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإن عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية ''مولاي رشيد'' تمكنت قبل قليل من إيقاف عشريني يلقب ب ''المخصر'' بتهمة السرقة بالعنف بواسطة استعمال السلاح الأبيض في حالة تلبس.

وحسب نفس المصدر فإن ''المخصر'' قام قبل قليل باعتراض سبيل شخصين و اعتدى عليهما على مستوى الوجه وسرق هواتفهما النقالة وعند انتقاله لضحية ثالث تمكنت عناصر الأمن من إلقاء القبض عليه متلبسا حيث تمت إحالته على مصلحة الديمومة التابعة لنفس المنطقة مع وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لحين عرضه على النيابة العامة.

ويشار إلى أن الضحايا الثلاثة يصرون على متابعة الموقوف قانونيا وتقديم شكايات في حقه

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القبض المخصر الرعب صفوف ساكنة

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