 هــاذشي اللي بقا..سرقة هاتفي نائبي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ﻿
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هــاذشي اللي بقا..سرقة هاتفي نائبي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 22:57 هــاذشي اللي بقا..سرقة هاتفي نائبي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة | حوادث و حقوق
هــاذشي اللي بقا..سرقة هاتفي نائبي الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
في حادث غريب و مثير،تعرض نائبان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في واضحة النهار،لسرقة هواتفهما من داخل مكتبيهما بالمحكمة نفسها و هو ما استنفر الأمن الولائي الذي دند كل مصالحه

شــــوف تيفي:

 

في حادث غريب و مثير،تعرض نائبان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في واضحة النهار،لسرقة هواتفهما من داخل مكتبيهما بالمحكمة نفسها و هو ما استنفر الأمن الولائي الذي جند كل مصالحه لاعتقال الجاني.

و قلت مصادر خاصة ليومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء،إن الحراسة الأمنية المشددة المضروبة على المحكمة و مرافقها على مدار الساعة،لم تمنع المشتبه فيه من السطو على هواتف المسؤولين القضائيين بكل سهولة،قبل أن يغادر إلى حال سبيله دون أن يفطن رجال الشرطة المرابطون في عين المكان إلى فعلته.

المتهم ألقى الذي القي عليه القبض نهاية الأسبوع المنصرم،استغل فرصة انشغال حراس البوابة الرئيسية لاستئنافية عاصمة الغرب ليتسلل خلسة إلى الطابق العلوي للمحكمة.

 

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