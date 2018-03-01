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عـــاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء أمام اليوتيوب والشرطة تؤكد وجود ''مسلح طليق'' قرب المقر بكاليفورنيا

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 21:54 عـــاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء أمام اليوتيوب والشرطة تؤكد وجود مسلح طليق قرب المقر بكاليفورنيا | دولي
عـــاجل: هذا ما يقع في هذه الأثناء أمام اليوتيوب والشرطة تؤكد وجود ''مسلح طليق'' قرب المقر بكاليفورنيا
أكدت الشرطة الأميركية مساء يومه الثلاثاء وجود مسلح طليق قرب المقر الرئيسي لشركة يوتيوب التابعة لمجموعة غوغل في سان برونو بولاية كاليفورنيا.

شـــوف تيفي:

 

أكدت الشرطة الأميركية مساء يومه الثلاثاء وجود مسلح طليق قرب المقر الرئيسي لشركة يوتيوب التابعة لمجموعة غوغل في سان برونو بولاية كاليفورنيا.

وقالت شرطة سان برونو، المدينة الواقعة في ضاحية سان فرانسيسكو، في تغريدة على موقع تويتر ''نتعامل مع مسلح طليق. الرجاء البقاء بعيدا عن شيري افينيو وباي هيل'' حيث يقع مقر يوتيوب.

من جهتها نقلت شبكة ''سي إن إن'' عن مصدر لم تكشف عن اسمه أن ''امرأة تسللت وقت الغداء وأطلقت النار على ما يبدو على شخص بعينه''، مؤكدا أن ما حصل ليس إطلاق نار يستهدف عددا كبيرا من الاشخاص.

وأضاف المصدر أن إطلاق النار حصل في ''باحة داخلية'' يتناول فيها الموظفون طعام الغداء في العادة.

وبحسب شبكة فوكس نيوز هناك ''العديد من المصابين نقلوا إلى المستشفى''.

واضافت أن الموظفين ''راحوا يركضون فجأة'' وقد هرع الجميع إلى الخارج بأسرع ما يمكنهم، مشيرة إلى أن المبنى ''فيه مداخل كثيرة وبالتالي فإن عددا كبيرا من الناس تمكنوا من الخروج''.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب إطلاق نار سان فراسسيكو اليوتيوب

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