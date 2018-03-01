عــاجل:إطلاق نار في مقر يوتيوب في كاليفورنيا وأنباء عن إصابات ﻿

قالت الشرطة الأمريمية، اليوم الثلاثاء إنها تتعامل مع مسلح نشط أطلق النار في مقر شركة يوتيوب قرب سان فرانسيسكو وذكر شهود أنهم رأوا دماء على الأرض والسلالم وقال مستشفى إنه استقبل مصابين.

شـــوف تيفي:

قالت الشرطة الأمريمية، اليوم الثلاثاء إنها تتعامل مع مسلح نشط أطلق النار في مقر شركة يوتيوب قرب سان فرانسيسكو وذكر شهود أنهم رأوا دماء على الأرض والسلالم وقال مستشفى إنه استقبل مصابين.

ودعت شرطة منطقة سان برونو المواطنين في رسالة عبر تويتر إلى الابتعاد عن المبنى الذي يوجد به مقر يوتيوب المملوكة لجوجل التابعة لمجموعة ألفابت.

وأظهرت لقطات لتلفزيون محلي موظفي يوتيوب يخرجون من المبنى رافعين أياديهم.

وقال المستشفى العام في سان فرانسيسكو إنه استقبل عددا غير معروف من ضحايا حادثة في مقر شركة يوتيوب.