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عاجل : في محاكمة الزفزافي ورفاقه.. المحكمة تعرض فيديوهات خطيرة و''محمد جلول'' يستفيض في أجوبته ..وهذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 21:27 عاجل : في محاكمة الزفزافي ورفاقه.. المحكمة تعرض فيديوهات خطيرة ومحمد جلول يستفيض في أجوبته ..وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
عاجل : في محاكمة الزفزافي ورفاقه.. المحكمة تعرض فيديوهات خطيرة و''محمد جلول'' يستفيض في أجوبته ..وهذا ما قرره القاضي
واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الثلاثاء الاستماع الى المعتقل ''محمد جلول'' المتابع على إثر أحداث الحسيمة وأحد النشطاء والعناصر البارزة التي كانت تتزعم الصفوف الأمامية لما يصطلح

''شوف تيفي''

 

واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يومه الثلاثاء الاستماع الى المعتقل ''محمد جلول'' المتابع على إثر أحداث الحسيمة وأحد النشطاء والعناصر البارزة التي كانت تتزعم الصفوف الأمامية لما يصطلح عليه بحراك الريف.

وخلال توجيه القاضي ''علي الطرشي'' الأسئلة على المتهم جلول تم عرض فيديوهات يظهر من خلالها هذا الأخير إلى جانب ''ناصر الزفزافي'' ، ورفاقه في العديد من الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الحسيمة ، حيث أبانت الفيديوهات أن هذا الأخير كان من صناع الحراك تأطيرا وتخطيطا، إلا أنه حاول نفي جميع التهم المنسوبة إليه معبرا أنه ضحية صنع اتهامات جنائية لاعلاقة له بها ولاسيما تلك المتعلقة بالتآمر والتحريض...

هذا وفي ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء واستفاضة المعتقل في الأجوبة الطويلة محاولة منه إبراء ذمته مما نسب إليه من طرف النيابة العامة وماجاء في محاضر الفرقة الوطنية التمست هيئة دفاعه تأجيل الجلسة لمواصلة الاستماع إليه نظرا لتأخر الوقت ووجود محامين ضمن هيئة دفاع المعتقلين من مدن بعيدة، الشيء الذي تفاعل معه القاضي بشكل إيجابي وأجل الجلسة إلى مساء يوم الخميس.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمحكمةالدار البيضاءالحسيمةالزفزافي

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