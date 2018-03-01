 رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على يوفينوس بثلاثية نظيفة ﻿
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رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على يوفينوس بثلاثية نظيفة

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 21:18 رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على يوفينوس بثلاثية نظيفة | سبور
رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على يوفينوس بثلاثية نظيفة
حقق مساء اليوم الثلاثاء ريال مدريد الإسباني، فوزا مهما على يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 0-3 على أرضية ملعب ''أليانز ستيديوم'' في مدينة طورينو، برسم ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

"شوف سبور "

 

حقق مساء اليوم الثلاثاء ريال مدريد الإسباني، فوزا مهما على يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 0-3 على أرضية ملعب "أليانز ستيديوم" في مدينة طورينو، برسم ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وسجل أهداف المباراة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين 3 و64، و البرازيلي مارسيلو دا سيلفا في الدقيقة 72، و أكملت "السيدة العجوز " المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد باولو ديبالا في الدقيقة 66.

ويذكر أن مباراة الإياب بين الريال و يوفنتوس ستجرى على أرضية "سانتياغو بيرنابيو"، بالعاصمة الإسبانية، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.



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ريال مدريد الإسباني يوفنتوس الإيطالي دوري أبطال أوروبا شوف سبور

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