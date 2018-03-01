رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على يوفينوس بثلاثية نظيفة ﻿

حقق مساء اليوم الثلاثاء ريال مدريد الإسباني، فوزا مهما على يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 0-3 على أرضية ملعب ''أليانز ستيديوم'' في مدينة طورينو، برسم ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

"شوف سبور "

حقق مساء اليوم الثلاثاء ريال مدريد الإسباني، فوزا مهما على يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة 0-3 على أرضية ملعب "أليانز ستيديوم" في مدينة طورينو، برسم ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وسجل أهداف المباراة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين 3 و64، و البرازيلي مارسيلو دا سيلفا في الدقيقة 72، و أكملت "السيدة العجوز " المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد باولو ديبالا في الدقيقة 66.

ويذكر أن مباراة الإياب بين الريال و يوفنتوس ستجرى على أرضية "سانتياغو بيرنابيو"، بالعاصمة الإسبانية، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.





