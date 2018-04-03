 مثير بالصورة.. الأمير السعودي اللي استهان بالملف المغربي يستقبل رئيس الملف الأمريكي لاحتضان مونديال 2026 ﻿
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مثير بالصورة.. الأمير السعودي اللي استهان بالملف المغربي يستقبل رئيس الملف الأمريكي لاحتضان مونديال 2026

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 20:36 مثير بالصورة.. الأمير السعودي اللي استهان بالملف المغربي يستقبل رئيس الملف الأمريكي لاحتضان مونديال 2026 | سبور
مثير بالصورة.. الأمير السعودي اللي استهان بالملف المغربي يستقبل رئيس الملف الأمريكي لاحتضان مونديال 2026
في تأكيد غير مباشر على جميع الاستفزازات التي قام بها مؤخرا حول ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026،استقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد

"شوف سبور "

 

في تأكيد غير مباشر على جميع الاستفزازات التي قام بها مؤخرا حول ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026،استقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، كارلوس كورديرو رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لملف ترشح أميركا وكندا والمكسيك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وقدم رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم ، عرضاً مفصلا للملف الأمريكي أمام مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم ، من أجل نيل دعم السعودية لاحتضان المونديال على حساب الملف المغربي.

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد عبر عن عدم رغبته في دعم الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026، حيث نشر في تغريدته على حسابه بتويتر : ''هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت دع ''الدويلة'' تنفعك...! رسالة من الخليج ل المحيط''.

 

‫شوف تيفي

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تركي الشيخ المغرب مونديال 2026 شوف سبور

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