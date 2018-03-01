عــاجل: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن المنظمة الدولية ''غير منحازة'' في قضية الصحراء المغربية ﻿

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء في نيويورك، أن هذه المنظمة الدولية ''غير منحازة'' في قضية الصحراء.

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أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء في نيويورك، أن هذه المنظمة الدولية ''غير منحازة'' في قضية الصحراء.

وأوضح دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي، ردا على سوال حول افتراءات بعض وسائل الاعلام في هذا الشأن، أن ''الأمم المتحدة غير منحازة. والبعثة الاممية (المينورسو) تقوم بتبيلغ ما تسجله. إن المنطقة التي يتعين عليهم تغطيتها جد شاسعة، وهم ينتقلون ويبلغون عن ما يعاينونه''.

وقال المتحدث ''لكن مرة أخرى ، الأمر لا يتعلق بالتحيز، وإنما يتعلق بالإبلاغ عما نلاحظه، على غرار ماسيقوم به الأمين العام في تقريره'' إلى مجلس الأمن.

يذكر أن السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة عمر هلال، بعث الاحد برسالة الى رئيس مجلس الامن، غوستافو ميازا كوادرا، حذر فيها من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها ، ل ''البوليساريو'' ، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل ''عملا مؤديا الى الحرب''.

وأكد هلال في هذه الرسالة أن ''هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول السيد هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية ، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية ''.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عبر في هذا التقرير أيضا، عن قلقه العميق بشأن استمرار تواجد ''البوليساريو'' في هذه المنطقة. وطلب من مجلس الأمن أن يلزم هذه الاخيرة بالانسحاب التام وغير المشروط منها.

وسجل الممثل الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة، أن ''البوليساريو''، كررت مرة أخرى، منذ ثلاثة أيام ، انتهاكاتها للاتفاق العسكري رقم 1، بمنطقة أخرى من الصحراء المغربية ، وهي المحبس'' ، موضحا أن العديد من العناصر المسلحة ل''البوليساريو'' دخلت هذه المنطقة على متن مركبات عسكرية ونصبت الخيام، وحفرت خندقا، وأقامت سواتر بأكياس من الرمل.

والأخطر من ذلك، ينبه السيد هلال، '' تستعد +البوليساريو+ لنقل مقرات بعض منشآتها الإدارية والعسكرية من مخيمات تندوف في الجزائر التي أقيمت بها منذ بداية النزاع في 1975، إلى المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية ، والتي تضم جماعتي بئر لحلو وتيفاريتي.