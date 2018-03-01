الملك سلمان يرد على ابنه الأمير محمد ويؤكد لترامب تأييد السعودية دولة فلسطينية عاصمتها القدس ﻿

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقف المملكة المؤيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، بعد تصريح نجله ولي العهد الأمير محمد أن

''شوف تيفي''

جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقف المملكة المؤيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، بعد تصريح نجله ولي العهد الأمير محمد أن للإسرائيليين ''الحق'' في أن تكون لهم أرضهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان اتصل بترامب وبحث معه ''العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأخيرة في فلسطين''.

وأضافت أن الملك أكد للرئيس الأميركي ضرورة ''تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية''، بعد أيام من مقتل 17 فلسطينيا بنيران إسرائيلية داخل المنطقة الحدودية في غزة.

وشدد الملك سلمان على ''مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس''.

وجاء الاتصال الهاتفي بين العاهل السعودي والرئيس الأمريكي ترامب، بعد ساعات من تصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال فيها إن للإسرائيليين ''الحق'' في أن تكون لهم أرضهم.





