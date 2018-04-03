بعد حسبان: هؤلاء سيقودون الرجاء في المرحلة القادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن 8 من حكماء فريق الرجاء البيضاوي، سيقودون المرحلة المقبلة للفريق الأخضر مباشرة بعد تنازل الرئيسي الحالي سعيد حسبان عن كرسي الرئاسة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن 8 من حكماء فريق الرجاء البيضاوي، سيقودون المرحلة المقبلة للفريق الأخضر مباشرة بعد تنازل الرئيسي الحالي سعيد حسبان عن كرسي الرئاسة.

وحسب مصدر مطلع فإن الأمر يتعلق بـ ''أحمد عمور'' المدير العام لمجموعة التحالفات المالية ، والذي يعمل كمحاسب قانوني و رئيس سابق للرجاء فاز معه ب6 ألقاب، وعمل مؤخرا كرئيس لمجموعة Alliances Group ، وقد تحدث عن ضخ مليارات (DH) الدراهم في الفريق، بالإضافة إلى عبد الله غلام المحاسب القانوني، ومدير عام لشركة FIDECO لتدقيق الإستشارات المالية، والذي سبق له رئاسة فريق الرجاء والفوز بـ 8 ألقاب.

وأكد ذات المصدر أن من بين الرؤساء السابقين الذين سيقودون فريق الرجاء في الفترة المقبلة الرئيس السابق محمد بودريقة الرئيس التنفيذي لمجموعة بودريقة القابضة وعضو نشط جداً في حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كان له الفضل في قيادة الفريق الأخضر إلى الفوز بالبطولة والوصول لنهائي مونديال الأندية أحد مهندسي الإنجاز لعام 2013 عندما كان الرجاء وصيف بطل العالم ، بالإضافة إلى محمد أوزال الرئيس السابق للرجاء والمدير العام لمؤسسة التأمين ACECA، ثم عبد الحميد الصويري: الرئيس التنفيذي لشركة Tubes & Profil ورئيس الاتحاد المغربي للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية، والذي سبق له أن شغل منصبي رئيس سابق للرجاء وعضو اللجنة التنفيذية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأشار ذات المصدر إلى أن صلاح الدين مزوار هو الآخر من بين حكماء الفريق الأخضر، وقد تخرج من ISCAE وجامعة غرونوبل ، ومارس كرة السلة سابقا بالرجاء وشغل عدة مناصب وزارية، بالإضافة إلى محمد حوراني وهو رجل أعمال مغربي و رئيس اتحاد مقاولات المغرب سابقا تخرج من إنسيا، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركةHitech Payment Systems وهو عضو سابق كبير في الرجاء في مكتب عبد الله غلام، وأخيرا عبد القادر رتناني الذي قاد الفريق للفوز بأول لقب له بدوي الأبطال الإفريقية سنة 1988.





